'Они ушли защищать нас, и это очень болит': климатолог Светлана Краковская рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Даже когда Херсон оказался под оккупацией, украинские климатологи не прекратили свою работу. Они продолжали измерять температуру, фиксировать изменения окружающей среды и документировать последствия войны для природы, ежедневно рискуя жизнью. Об этом непростом опыте и влиянии войны на климат рассказала ведущий украинский климатолог, участница IPCC и член Национальной академии наук США Светлана Краковская Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Я очень хорошо помню Херсон. Там есть Херсонский гидрометеорологический техникум, и я на Фейсбуке следила за ними: они ежедневно выкладывали замеры своих метеорологических показателей и завершали свое сообщение словами: "Херсон – это Украина", находясь в оккупации", – рассказывает Светлана Краковская.

Труднее всего для климатолога смириться с тем, что из-за войны Украина потеряла много выдающихся ученых. Эти потери влияют на развитие страны и научного сообщества в целом.

"Я видела тех студентов, которые заканчивали тот же гидромеханический факультет и могли бы стать нашей сменой, их уже нет. Они пошли защищать нас, и это очень болит", – рассказывает климатолог.

Ученая объясняет, что сейчас перед Украиной стоит множество вызовов. Один из них – устранение последствий использования оружия, имеющего непосредственное влияние на окружающую среду. Это прямое влияние войны на климат и, соответственно, на здоровье нации.

"Использование оружия влияет на климат. Определенные вещества попадают в атмосферу, загрязняют ее, являются парниковыми газами и истощают наш общий карбоновый бюджет. Карбоновый бюджет – это то, что нам осталось, чтобы не превысить предел в два градуса. Одно дело, когда случаются природные катаклизмы, а совсем другое, когда агрессор намеренно сбрасывает бомбы, заваливает нас и возникают пожары", – объясняет Светлана Краковская.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.