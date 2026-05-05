'Он уже видит свет': Фонд Рината Ахметова помогает защитнику Виталию Шумею восстановить зрение

После тяжелого ранения головы под Авдеевкой в 2022 году командир зенитно-ракетного комплекса Виталий Шумей пережил несколько операций и длительную реабилитацию. Сегодня его главный фронт – восстановление здоровья, в частности зрения, которое он почти потерял. В этом ему помогает Фонд Рината Ахметова.

Благодаря привлечению лучших специалистов и обеспечению необходимыми нейропротекторами от Фонда Виталий уже демонстрирует первые успехи.

"Я обратился в Фонд Рината Ахметова и попросил, чтобы помогли со зрением, потому что я уже не знал, что делать. На сегодня он уже видит свет: горит в комнате свет или нет – он уже реагирует. Это первые шаги, изменения к лучшему", – рассказывает отец защитника Сергей Федорович.

Состояние Виталия врачи называют сверхсложным. Врач-офтальмолог высшей категории Дмитрий Жмурик объясняет: основная проблема – субатрофия зрительных нервов, которая возникла в результате тяжелой черепно-мозговой травмы. Сейчас один глаз бойца имеет лишь 1% зрения, а другой – только неправильную светопроекцию. Однако медики дают надежду.

"У таких пациентов бывает, что зрение улучшается через год, через два, даже через пять после ранения. Надежду я бы не терял. Нужно постоянно делать чекапы, наблюдать и надеяться. Для Виталия даже незначительное улучшение зрения – это очень много. Поэтому пожелаем ему выздоровления", – отмечает врач Дмитрий Жмурик.

Ранее Ринат Ахметов подарил Виталию и его отцу дом, чтобы лечение и вертикализация защитника проходили в комфортных условиях. Для Сергея Федоровича эта помощь стала настоящим спасением. Их дом на Сумщине разрушают обстрелы, поэтому возможность лечить сына и жить в безопасном собственном доме сейчас крайне важна.

"Я очень благодарен Фонду Рината Ахметова. Я сейчас все, что расписали врачи, минута в минуту ему даю. И надеюсь, что мы увидим, как жизнь изменится. Я жду момент, когда он утром встанет и скажет: "Папа, я уже все вижу. Я вижу тебя, вижу комнату, вижу весь мир". Вот это для меня будет такая радость", – говорит Сергей Федорович.