'Он сказал 'лежи здесь' и поджег машину': 14-летний Андрей, который потерял семью на Черниговщине, рассказал свою историю для музея 'Голоса мирных'

В 2022 году 10-летний Андрей потерял трех самых близких людей – маму, папу и дядю. Во время наступления российских войск семья пыталась выехать из села Софиевка на Черниговщине. Вражеский БТР намеренно протаранил их легковушку. Андрей, который находился в машине, чудом выжил. Российские военные вытащили мальчика из машины, после чего раздавленный автомобиль, в котором еще оставались живыми его близкие, подожгли у него на глазах. Свою трагическую историю подросток рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

До войны семья жила в Броварах. Спасаясь от боевых действий, они выехали подальше от столицы – на Черниговщину, надеясь найти там более безопасное место. Но война настигла их и там. Когда гражданских предупредили о приближении российской колонны к Софиевке, дядя Сергей настоял на срочной эвакуации. Однако этот выезд стал роковым.

Андрей до сих пор помнит тот страшный день до мельчайших деталей. Мальчик знает: мама после наезда БТРа была еще жива. Если бы оккупанты не подожгли искореженную машину, ее можно было бы спасти.

"Один меня достал, у дороги положил, начал спрашивать: телефон есть, кто у тебя из родных, что болит. Я сказал – нога. Он сказал: "лежи здесь" и ушел. Потом они выстрелили в бензобак машины, и машина загорелась. Мама была без сознания. Скорее всего, она была цела, а папа был в осколочных ранениях. Очень сильных", – рассказывает Андрей.

Старшая сестра Андрея, Татьяна, вспоминает, что до последнего пыталась держать связь с родными.

"В 7 утра я с ними говорю по телефону, говорю, что надо где-то прятаться, как-то убегать. Через два часа мне звонят, говорят: "их нет". В один момент случилась такая потеря. Вообще для мозга это было очень трудно воспринять", – делится Татьяна.

Когда вражеская колонна двинулась дальше, к горящей машине прибежали селяне. Среди них был родственник, который узнал Андрея и забрал мальчика. Впоследствии бойцы теробороны доставили ребенка в Бобровицкую районную больницу. У Андрея диагностировали многочисленные осколочные ранения и ушибы.

После гибели родителей Татьяна оформила опеку над младшим братом. Сейчас они проживают в Киеве. Несмотря на пережитое, Андрей находит в себе силы двигаться дальше: он активно занимается футболом и мечтает когда-то попасть на матч любимого клуба "Реал Мадрид".

Но самая большая мечта парня – чтобы как можно быстрее закончилась война и дети в Украине больше никогда не теряли своих родителей.

"Важно рассказывать, чтобы люди знали, что делается сейчас, что война – это преступление", – говорит мальчик.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.