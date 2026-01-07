'Он пошел отвоевывать свою страну': жена защитника 'Азовстали' рассказала свою историю для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Для одних война продолжается на фронте, для других – в тишине телефонных звонков, бессонных ночей и страха услышать новость, которая изменит жизнь навсегда. Именно такой стала война для жены защитника "Азовстали" Светланы Полупановой. Ее история вошла в Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

С мужем Максимом они познакомились в Крыму 21 год назад. Поженились, строили совместную жизнь, жили простым и обычным счастьем. Но война разрушила стабильность.

"Тогда аннексировали Крым. У него забрали родину, лишили возможности встречаться и общаться с родными: отцом и сестрой. И этого он не мог наблюдать. Поэтому пошел защищать, отвоевывать свою страну, свой город", – рассказывает Светлана в интервью Алексею Суханову, актеру, телеведущему и амбассадору Фонда Рината Ахметова.

С началом полномасштабной войны Светлана еще больше переживала за мужа. Все, что происходило – обстрелы, взрывы и ночи в бомбоубежище – казалось страшным сном. Раньше женщина видела такое только в кино. Но самым страшным для нее стало жить в условиях выжидания.

"Самое страшное – это звонки с неизвестных номеров. Когда звонили его собратья, я брала трубку и боялась услышать что-то страшное. Они мне сразу говорили: "Все в порядке, все хорошо, Максим не может позвонить – у него нет связи, попросил нас позвонить". Таких звонков было несколько, и каждый раз у меня все сжималось внутри, когда я видела этот неизвестный номер на экране", – признается Светлана.

Впоследствии пришло новое испытание – плен после "Азовстали", неизвестность и надежда на быстрый обмен, ведь Максим был ранен. Она выдержала это время ожидания. И наконец Максим вернулся домой. Теперь они вместе, но война изменила их обоих: он рисует, чтобы успокоиться, а она вяжет игрушки для его побратимов, которые до сих пор ждут освобождения.

Смотрите историю Светланы Полупановой по ссылке.

Музей "Голоса мирных" собрал уже более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.