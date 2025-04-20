'Он был лидером, за которым шли': на фронте погиб 18-летний Александр Самойлович

В боях за Украину погиб молодой воин Александр Самойлович с псевдо "Вилли". Защитник, которому навеки останется 18 лет, ушел на фронт добровольцем и 5 апреля принял смерть в бою

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С юношеских лет Александр был в националистическом движении, его единомышленники и побратимы говорят: несмотря на юный возраст, он был образцом мужчины и патриота. О гибели воина сообщили в Славутском обществе.

Родился Александр Самойлович 17 сентября 2006 года в городе Славута. Учился в Славутской гимназии №4, с 2021 года – в Славутском лицее по профилю "иностранная филология".

После выпуска из лицея в 2023 году поступил в Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

"Его жизнь только начиналась... Но уже тогда он был далеко не обычным юношей. В 16 лет пришел в ряды Национально-освободительного движения "Правый Сектор". Не для "галочки", не ради статуса или фотографий в социальных сетях. Он пришел готовить себя к Великой борьбе. Когда Россия начала полномасштабную войну, Саше было всего 15. Он мечтал стать в ряды ВСУ, но по возрасту еще не мог. До совершеннолетия готовил себя к службе: проходил учения, изучал тактику, медицину, военное дело", – рассказали в громаде.

Также Александр активно занимался спортом.

"Юноша был сильным, решительным и очень искренним. Лидер с детства, спортсмен, занимавшийся тайским боксом и борьбой. Спорт был неотъемлемой частью его жизни: 11 лет футбола, 4 года тайского бокса. Он всегда отдавал себя полностью тренировкам и выступлениям. Часто говорил: "Я не представляю свою жизнь без спорта". Александр обожал горы. Для него это были не просто путешествия, а глубокое духовное очищение, способ найти себя", – говорят в громаде.

Александр Самойлович был националистом и убежденным патриотом. Увлекался изучением истории Украины. Особенно интересовали его периоды казачества и повстанческого движения и Холодноярской республики. Его любимой книгой стал "Холодный Яр" Юрия Горлис-Горского, а на груди парень носил татуировку: герб Холодного Яра. В городе говорят, что жизненным кредо молодого украинца стали "Воля Украины или смерть" и "Верный до смерти".

"25 октября 2024 года, в возрасте 18 лет, когда большинство его сверстников только начинали студенческую жизнь, Александр подписал контракт и стал воином 1-го отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайла. В гражданской жизни его называли "ВИНДИР", что скандинавски означает "Воин". Во время службы имел позывный "Вилли". Юноша прошел подготовку в Великобритании, учил других, вел побратимов за собой. Ему доверяли даже те, кто были вдвое старше, потому что в его глазах пылал огонь – огонь свободы, огонь непоколебимой веры", – отметили в громаде.

Службу солдат Самойлович проходил в должности сапера-разведчика.

Свой последний бой Александр принял 5 апреля вблизи населенного пункта Волково Покровского района Донецкой области: он погиб во время выполнения боевого задания.

"Он не успел пожить, но успел стать тем, кем не каждый решится стать за всю жизнь – героем. Без масок, без искусственного героизма. В "Правую Молодежь" пришел в 16 лет – не ради статуса, а чтобы готовить себя к Великой войне и Великой борьбе. И когда пришло его время – он пошел. Он не хотел умирать. Боялся оставить мать одну. Но, несмотря на страх, сделал выбор. Потому что знал: его жертва даст шанс на жизнь сотням других сыновей", – говорят о "Вилли" в "Правом секторе".

Молодой украинец, который был сначала участником, а впоследствии и руководителем киевской ячейки "Правой молодежи", поражал всех, с кем сводила его жизнь, своей преданностью убеждениям и любовью к Украине.

"Ответственный, идейный, преисполненный страсти к жизни и борьбе. Александр присоединился к рядам Вооруженных Сил сразу после совершеннолетия, всегда стремился к лучшему. Настоящий пример националиста, который жил Чином, планировал создать семью и должен был жить долго и счастливо. Он жил ради Украины, за Нее и отдал жизнь." – написали о воине на Facebook-странице "Правая молодежь Прикарпатья".

"Его сердце билось за Правду, за Волю, за тех, кого нужно было защитить. "Вилли" принадлежал к тем, кто меняет других. Он не заставлял – он вел за собой примером. Всегда трезвый. Всегда дисциплинированный. Всегда на стороне правды. Тайский бокс, подготовка, самоподготовка, лидерство… В 18 лет он был примером для взрослых мужчин. Он жил так, как все мы только мечтаем жить — честно, достойно, за Идею. И погиб так, как боимся погибнуть – молодым, красивым, улыбающимся", – говорят об Александре в "Правом секторе".

Уже во время учебы в лицее Александр знал, что будет защищать родную землю с оружием в руках

"Еще находясь в лицее, юноша мечтал продолжить обучение по военному направлению. В заведении проявил себя как очень сознательный, порядочный, умеренный, патриотически настроенный парень. Он был умным, смелым, способным на отважные решения, можно сказать, что эмоционально "горячая голова", не боялся брать ответственность на себя. Вокруг Александра всегда было много друзей – молодых людей, которые разделяли его патриотические взгляды и любовь к Украине", – вспоминают в учебном заведении.

А друг павшего воина Павел Твердоступ подчеркнул: Александр был "человеком правды".

"Саня был человеком правды, честнее человека, чем он, я еще не встречал, с тобой мы совершали первые наши путешествия и авантюры, ты всегда был национально сознательным и хотел помочь Украине, был честным, искренним и откровенным, сильным и мужественным, я помню каждый раз, как мы шутили, помню, как мы с тобой тренировались, я учил тебя боксу. А сейчас это все стало лишь светлыми воспоминаниями о тебе, которые навсегда останутся со мной. Для меня ты всегда будешь примером и героем. Память о тебе вечна, навсегда 18", – обратился он к другу, который так рано ушел в мир иной.

На момент гибели Александр Самойлович был студентом 2 курса агробиологического факультета НУБиП Украины.

"Александр не успел сполна почувствовать студенческую жизнь, но за это короткое время проявил себя как активная и творческая личность. На первом курсе он был солистом, патриотически исполнив песню "Зродились ми великої години" на конкурсе "Песня первокурсника". Также Александр инициировал и организовывал тренинги по медицинской помощи для студентов НУБИП Украины, демонстрируя свое неравнодушие и желание помогать другим. Он не хотел смерти, боялся оставить маму. Но любовь к Родине и осознание ответственности за будущее других побудили его стать на защиту родной земли. Его сердце билось за правду, за свободу, за тех, кто нуждался в защите. "Вилли" был примером для многих ", – говорится в сообщении на Facebook-странице агробиологического факультета.

В "Правом секторе" же подчеркнули: гибель Александра подтверждает тезис "Лучшие уходят первыми"

"Тот, кто всегда заступался за слабых. Тот, кто не знал страха. Тот, кому доверяли жизнь. Его улыбка была самой счастливой – ее будут помнить все, кто видел ее хотя бы раз. В нем жила сила, которую не сломали даже обстрелы. "Лучшие идут первыми", – говорили нам. Мы не верили. Теперь верим. Потому что лучего из нас – уже нет.. Не позволим забыть. Не простим никогда. Не остановимся, пока не доведем эту борьбу до конца – за него, за всех таких, как он. Почивай, брат. Твоя улыбка будет жить в наших сердцах. Твоя идея – в наших действиях. Твоя жертва – в нашей памяти. Навсегда", – обратились к павшему в бою побратиму в "Правом секторе".

Простились с Александром Самойловичем в его родной Славуте 11 апреля. Вечный покой он обрел на городском кладбище.

Напомним, ранее стало известно, что на Черниговщине провели в последний путь Героя Сергея Кияницу. Он защищал Украину еще с 2014 года.

Также сообщалось, что в боях на Донецком направлении погиб защитник из Хмельнитчины. Роман Гринчук стал в ряды украинского войска в 2022 году, воевал на Харьковщине и Донетчине, был ранен и во время реабилитации встретил свою любовь. Воин уже планировал предстоящую свадьбу с любимой Алиной, но все мечты оборвала война:

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