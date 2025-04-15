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Окно в ванной и антресоле: какие особенности были в советских квартирах

Елена Былим
Новости. Общество
4 минуты
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Окно в ванной и антресоле: какие особенности были в советских квартирах

Советские квартиры, особенно в домах, построенных во времена Хрущева и Брежнева, являются своеобразным символом эпохи. Их архитектура и дизайн до сих пор вызывают живой интерес, особенно среди тех, кто вырос в таких домах.

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Эти квартиры обладали рядом характерных особенностей, которые сегодня могут казаться странными или непривычными, но в советские времена считались вполне практичными и обоснованными, пишет OBOZ.UA. От маленьких окошек между ванной и кухней до открытых балконов и крошечных кухонь – каждая деталь советской квартиры имела свое предназначение, продиктованное реалиями и потребностями того времени.

Крошечные кухни в СССР

Советские кухни часто поражали своими скромными размерами, редко превышая 5-6 квадратных метров. Такая планировка была обусловлена несколькими факторами. Во-первых, массовое строительство квартир имело целью обеспечить жильем как можно больше людей, поэтому экономия пространства была приоритетом. Во-вторых, существовало идеологическое руководство, что люди должны чаще питаться в общественных столовых, а не готовить дома. Однако советские хозяйки не отказались от домашней кухни, и маленькие кухни часто становились центром семейной жизни, хотя и требовали от обитателей незаурядной сноровки в организации пространства.

Окно в ванной и антресоле: какие особенности были в советских квартирах

Ниши под подоконниками вместо холодильника

Еще одной интересной особенностью планировки советских квартир были специальные ниши под подоконниками, которые в некоторых случаях служили заменой холодильника. Это было особенно актуально в первые десятилетия после Второй мировой войны, когда бытовая техника еще не была широко доступна населению. В холодное время года эти ниши, расположенные снаружи стены, могли поддерживать низкую температуру, достаточную для хранения некоторых продуктов, таких как молоко, масло или консервация.

Открытые балконы

Окно в ванной и антресоле: какие особенности были в советских квартирах

Большинство советских домов имели открытые балконы, которые не собрали. Это объяснялось как экономией средств, так и практическими соображениями. Балконы использовались для сушки белья, хранения различных вещей, таких как лыжи, велосипеды или старая мебель, а также просто как место, где можно было выйти подышать свежим воздухом. Массовое остекление балконов стало популярным гораздо позже, уже в 1990-х годах, когда жильцы начали приспосабливать их под дополнительные жилые помещения или амбары.

Окошко между ванной и кухней

Одной из самых известных особенностей советских квартир, особенно хрущевок, было небольшое окошко, расположенное между ванной и кухней. Сегодня такое архитектурное решение может показаться не менее странным, однако в советское время оно считалось достаточно практичным. Основная цель этого окошка заключалась в обеспечении дополнительного природного освещения в ванной комнате, поскольку во многих проектах ванна не имела собственного окна на улицу. Кроме того, было мнение, что в случае взрыва газа на кухне оконное стекло должно было вылететь первым, уменьшая силу взрывной волны и потенциальные повреждения.

Окно в ванной и антресоле: какие особенности были в советских квартирах

Наполовину окрашены стены в подъезде

Характерной особенностью многих советских подъездов было окрашивание стен на две трети высоты более темной краской (обычно зеленой или синей), а верхней части – белой. Такое решение имело практическое обоснование: темная краска скрывала грязь и следы от рук, что особенно актуально в условиях большого количества жителей и не всегда идеальной уборки. Кроме того, считалось, что подобная разметка может помочь ориентироваться в задымленном помещении во время пожара.

Открывающаяся внутрь входная дверь

Сегодня подавляющее большинство входных дверей открываются наружу, но в советских домах их устанавливали таким образом, чтобы они открывались внутрь квартиры. Это решение было продиктовано соображениями безопасности и удобства в условиях узкой лестничной площадки. Открывая дверь внутрь, жители не мешали соседям, которые могли проходить мимо. Кроме того, в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации такую дверь можно было легче выбить изнутри, чтобы быстро эвакуироваться.

Окно в ванной и антресоле: какие особенности были в советских квартирах

Антресоли – спасение от нехватки места

В условиях ограниченной жилой площади антресоли стали неотъемлемой частью многих советских квартир. Эти небольшие шкафчики, расположенные под потолком в коридорах или на кухнях, служили для хранения разнообразных вещей, которые редко использовались, но требовались в хозяйстве. Там могли храниться зимняя одежда летом, старые газеты, консервация, инструменты и многое другое, помогая таким образом эффективно использовать каждый сантиметр доступного пространства.

Каждая из этих, на первый взгляд, удивительных особенностей советских квартир имела свое логическое объяснение, обусловленное временем, экономическими условиями и бытовыми потребностями этого периода. Эти детали являются важным элементом истории архитектуры и дизайна, отражающим всю эпоху в жизни миллионов людей.

OBOZ.UA также предлагает узнать, об особенности двойной входной двери во времена Советского Союза.

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