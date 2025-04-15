Окно в ванной и антресоле: какие особенности были в советских квартирах

Советские квартиры, особенно в домах, построенных во времена Хрущева и Брежнева, являются своеобразным символом эпохи. Их архитектура и дизайн до сих пор вызывают живой интерес, особенно среди тех, кто вырос в таких домах.

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Эти квартиры обладали рядом характерных особенностей, которые сегодня могут казаться странными или непривычными, но в советские времена считались вполне практичными и обоснованными, пишет OBOZ.UA. От маленьких окошек между ванной и кухней до открытых балконов и крошечных кухонь – каждая деталь советской квартиры имела свое предназначение, продиктованное реалиями и потребностями того времени.

Крошечные кухни в СССР

Советские кухни часто поражали своими скромными размерами, редко превышая 5-6 квадратных метров. Такая планировка была обусловлена несколькими факторами. Во-первых, массовое строительство квартир имело целью обеспечить жильем как можно больше людей, поэтому экономия пространства была приоритетом. Во-вторых, существовало идеологическое руководство, что люди должны чаще питаться в общественных столовых, а не готовить дома. Однако советские хозяйки не отказались от домашней кухни, и маленькие кухни часто становились центром семейной жизни, хотя и требовали от обитателей незаурядной сноровки в организации пространства.

Ниши под подоконниками вместо холодильника

Еще одной интересной особенностью планировки советских квартир были специальные ниши под подоконниками, которые в некоторых случаях служили заменой холодильника. Это было особенно актуально в первые десятилетия после Второй мировой войны, когда бытовая техника еще не была широко доступна населению. В холодное время года эти ниши, расположенные снаружи стены, могли поддерживать низкую температуру, достаточную для хранения некоторых продуктов, таких как молоко, масло или консервация.

Открытые балконы

Большинство советских домов имели открытые балконы, которые не собрали. Это объяснялось как экономией средств, так и практическими соображениями. Балконы использовались для сушки белья, хранения различных вещей, таких как лыжи, велосипеды или старая мебель, а также просто как место, где можно было выйти подышать свежим воздухом. Массовое остекление балконов стало популярным гораздо позже, уже в 1990-х годах, когда жильцы начали приспосабливать их под дополнительные жилые помещения или амбары.

Окошко между ванной и кухней

Одной из самых известных особенностей советских квартир, особенно хрущевок, было небольшое окошко, расположенное между ванной и кухней. Сегодня такое архитектурное решение может показаться не менее странным, однако в советское время оно считалось достаточно практичным. Основная цель этого окошка заключалась в обеспечении дополнительного природного освещения в ванной комнате, поскольку во многих проектах ванна не имела собственного окна на улицу. Кроме того, было мнение, что в случае взрыва газа на кухне оконное стекло должно было вылететь первым, уменьшая силу взрывной волны и потенциальные повреждения.

Наполовину окрашены стены в подъезде

Характерной особенностью многих советских подъездов было окрашивание стен на две трети высоты более темной краской (обычно зеленой или синей), а верхней части – белой. Такое решение имело практическое обоснование: темная краска скрывала грязь и следы от рук, что особенно актуально в условиях большого количества жителей и не всегда идеальной уборки. Кроме того, считалось, что подобная разметка может помочь ориентироваться в задымленном помещении во время пожара.

Открывающаяся внутрь входная дверь

Сегодня подавляющее большинство входных дверей открываются наружу, но в советских домах их устанавливали таким образом, чтобы они открывались внутрь квартиры. Это решение было продиктовано соображениями безопасности и удобства в условиях узкой лестничной площадки. Открывая дверь внутрь, жители не мешали соседям, которые могли проходить мимо. Кроме того, в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации такую дверь можно было легче выбить изнутри, чтобы быстро эвакуироваться.

Антресоли – спасение от нехватки места

В условиях ограниченной жилой площади антресоли стали неотъемлемой частью многих советских квартир. Эти небольшие шкафчики, расположенные под потолком в коридорах или на кухнях, служили для хранения разнообразных вещей, которые редко использовались, но требовались в хозяйстве. Там могли храниться зимняя одежда летом, старые газеты, консервация, инструменты и многое другое, помогая таким образом эффективно использовать каждый сантиметр доступного пространства.

Каждая из этих, на первый взгляд, удивительных особенностей советских квартир имела свое логическое объяснение, обусловленное временем, экономическими условиями и бытовыми потребностями этого периода. Эти детали являются важным элементом истории архитектуры и дизайна, отражающим всю эпоху в жизни миллионов людей.

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