Оккупанты взялись за одно из крупнейших в мире месторождений марганца в Украине: что известно

Россияне взялись за незаконную добычу марганца на временно оккупированной части Запорожской области. Речь идет об одном из крупнейших в мире месторождений – Великотокмацкое, по объемам запасов марганца оно в разы превышает запасы на российских месторождениях.

Разграблять украинские недра будет российская компания с орбиты "Ростеха", в апреле она начала геологоразведку. Об этом со ссылкой на российские государственные пропагандистские медиа пишет "Русская служба The Moscow Times".

Оккупанты положили глаз на украинский марганец

Российские пропагандистские СМИ на днях похвастались тем, что российская компания "Реале Инженеринг Инвест" незаконно будет разрабатывать Великотокмакское месторождение марганца в оккупированной части Запорожской области. Лицензию на добычу полезных ископаемых государство-оккупант выдало этому предприятию в феврале этого года.

В апреле "Реале Инженеринг Инвест" взялась за геологоразведку.

The Moscow Times связывает эту компанию с "Ростехом" – государственной российской компанией, основанной российским диктатором Владимиром Путиным и возглавляемой его близким соратником Сергеем Чемезовым. Через свою дочернюю компанию "Ростех" владеет 25,1% "Реале Инженеринг Инвест".

Аппетиты и нетерпение оккупантов понятны: Великотокмакское месторождение входит в топ-5 месторождений марганца в мире по объему запасов: они оцениваются в 1,7 млрд тонн. И это – в разы больше, чем имеет Россия.

"Оно (месторождение. – Ред.)значительно больше крупнейших в России Усинское месторождение в Кемеровской области (127,7 млн тонн) и Порожинское в Красноярском крае (29,46 млн). В то же время промышленная добыча марганца в России происходит только на одном месторождении в Башкирии. Более 90% этого металла, используемого для улучшения свойств стали, страна закупает за рубежом", – пишет The Moscow Times.

Оккупанты уже посчитали: из украинского месторождения на ВОТ они смогут добывать до 1,7 млн тонн марганца в год, тогда как России нужно 1,3 млн тонн. Возле месторождения они начали строить горно-обогатительный комбинат на 3 тыс. сотрудников.

Пропагандисты также размечтались, что будут воровать украинские недра с этого месторождения в течение ста лет.

"До этого о планах начать разработку Великотокмакского месторождения заявлял глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Он отмечал, что ферромарганец необходим "Ростеху", который вынужден его закупать в ЮАР, Бразилии и Габоне", – добавляет издание.

