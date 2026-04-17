Ощадбанк подал иск к России: в чем обвиняют путинский режим

Украинский государственный Ощадбанк передал на рассмотрение международного арбитражного суда новый иск против России. От агрессора требуют возместить убытки, связанные с потерей активов и невозможностью ведения деятельности на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщили в Ощадбанке. В банке это называют логичным шагом в привлечении РФ к ответственности за совершенные преступления.

"Мы последовательно движемся к реальному возмещению этих потерь: по предыдущим решениям сумма требований Ощада уже превышает 1,3 млрд долларов, и этот иск является следующим шагом в привлечении государства-агрессора к финансовой ответственности", – отметил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

Ощадбанк зафиксировал нарушение со стороны РФ обязательств по межправительственному соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций , а также норм международного права.

В 2025 году банк направил российской стороне официальное уведомление о споре, однако ответа не получил.

Сейчас идет формирование состава международного арбитражного суда в соответствии с процедурами, предусмотренными соглашением между сторонами.

"Мы понимаем, что Россия не будет выполнять решения судов добровольно, поэтому системно работаем над их принудительным исполнением в различных юрисдикциях. Параллельно фиксируем все убытки, причиненные после 2022 года, чтобы обеспечить их дальнейшее возмещение в рамках новых исков", – подчеркнул заместитель председателя правления Ощадбанка Арсен Милютин.

Выигранные суды Ощадбанка против РФ

Первый арбитраж на 1,1 млрд долл. Ощадбанк выиграл арбитражный спор о компенсации убытков, причиненных в результате аннексии Крыма в 2014 году – в деле, к слову, было собрано 30 тыс. страниц доказательств общим весом 70 кг.

Ощадбанк выиграл арбитражный спор о компенсации убытков, причиненных в результате аннексии Крыма в 2014 году – в деле, к слову, было собрано 30 тыс. страниц доказательств общим весом 70 кг.

В апреле банк уже зарегистрировал арест на активы России во Франции на сумму 87 млн евро как часть этой компенсации. Отклонение апелляции РФ. В начале июля-2025 Апелляционный суд Парижа отклонил апелляцию России, которая пыталась заморозить процесс ареста активов, и обязал РФ компенсировать 300 тыс. евро судебных издержек.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы, которые потеряли работу из-за полномасштабного вторжения РФ после 24 февраля 2022 года, могут зафиксировать эти потери для будущих репараций через сервис Дія. Для этого запустили бета-тест новой категории международного Реестра убытков – A3.4 "Потеря оплачиваемой работы".

