Оккупанты устроили украинским детям на Херсонщине промывку мозгов в день 'афганцев'. Фото

На оккупированной части Херсонской области к 15 февраля российские захватчики провели так называемые уроки памяти в честь "Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества", в частности в Афганистане. Под промывку мозгов попали украинские дети, которые учатся в целом ряде школ.

Видео дня

Это Сивашская школа №2, Лазурненская школа, Геническая школа №4, Строгановская школа. Школьников к этому мероприятию заставили готовить тематические стенды и выступления.

Оккупанты в сети опубликовали фото с пропагандистских уроков, для которых детей нарядили в красные береты и военную форму. Их также повели возложить цветы к памятникам и навестить ветеранов, чтобы школьники послушали их воспоминания о "героическом прошлом".

"В преддверии памятной даты советники директоров по воспитанию совместно со школьниками и студентами учреждений СПО провели мероприятия, которые позволили узнать больше о подвигах", – сказано в сообщении.

Напомним, что 15 февраля – это День чествования участников боевых действий на территории других государств. В РФ и Белоруссии он называется День памяти воинов-интернационалистов. Прошло уже 36 лет с тех пор, как завершился вывод советских войск из Афганистана.

Война, развязанная руководством Советского Союза для контроля над частью Центральной Азии, продолжалась более 9 лет. В ней принимали участие более 160 тысяч украинских военнослужащих, более трех тысяч солдат и офицеров из Украины погибли. До сих пор десятки считаются пропавшими без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Скадовске в Херсонской области детей в садах заставляют восхвалять оккупантов. Российские "власти" города разослали приказ снять видео с поздравлениями для захватчиков, чтобы отправить их на конкурс до 23 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!