Одно растение заменит дорогие удобрения: что посадить в конце лета на огороде

В конце лета стоит посадить растения, которые пригодятся в следующем сезоне. Одно из них – живокост. Это неприхотливый многолетник с крупными листьями и фиолетово-пурпурными цветами, который может стать настоящей "фабрикой" натурального удобрения прямо на участке.

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Его зеленая масса богата питательными веществами, прежде всего калием, поэтому листья используют для приготовления жидкой подкормки, добавляют в компост или применяют в качестве органической мульчи. Подробности сообщает Deccoria.

Почему стоит посадить живокост на огороде

Живокост – быстрорастущий многолетник, который образует густые кусты шириной примерно до метра.

Растение имеет крупные шершавые удлиненные листья, а в конце весны выпускает высокие цветоносы с небольшими колокольчатыми цветками фиолетовых и пурпурных оттенков.

Есть у живокоста и ещё одно преимущество: его цветы привлекают пчел, шмелей и других опылителей. Поэтому такое растение одновременно может быть полезным и для огорода, и для сада.

Однако больше всего огородники ценят именно листья. Зеленая масса живокоста содержит много калия – одного из важных элементов для растений в период цветения и формирования плодов. Именно поэтому листья можно использовать в качестве бесплатной органической подкормки.

Для каких растений подходит живокост

Измельченные листья, молодые побеги и цветы можно добавлять в почву возле растений, которым особенно нужен калий.

Такая подкормка подойдет, в частности, для:

помидоров;

огурцов;

тыкв;

малины;

гортензий;

других декоративных и плодовых культур.

Зеленую массу можно мелко нарезать и слегка заделать в верхний слой почвы.

Другой вариант – разложить листья тонким слоем под мульчей. Они будут постепенно перегнивать и отдавать питательные вещества почве.

Живокост также станет полезным компонентом компоста. Свежие листья быстро разлагаются и помогают обогатить компостную массу.

Как сделать натуральное удобрение из живокоста

Один из самых популярных способов использования растения – приготовление жидкого настоя для подкормки.

Понадобятся:

примерно 1 кг свежих листьев, побегов и цветов;

10 л дождевой или отстоянной воды;

большая пластиковая или другая неметаллическая емкость.

Зеленую массу нужно немного измельчить, положить в емкость и залить водой. Смесь оставляют в затененном месте примерно на 10–14 дней. Раз в день её желательно перемешивать. В процессе брожения настой может иметь довольно резкий запах – это нормально. Перед использованием концентрат нужно разбавить водой в пропорции примерно 1:5.

Таким раствором можно подкармливать овощные, ягодные и декоративные культуры, особенно те, которые активно цветут или формируют плоды.

Листья можно срезать несколько раз за сезон

Живокист хорошо переносит обрезку и быстро наращивает новую зеленую массу. Именно поэтому с взрослого куста листья можно собирать несколько раз в течение сезона.

Однако полностью обнажать растение не стоит. Часть листьев нужно оставлять, чтобы живокост мог продолжать фотосинтез и быстро восстанавливаться после срезки.

Отцветшие цветоносы также можно удалять. Это помогает растению не тратить лишние силы и ограничивает самосев.

Где лучше посадить живокост

Этот многолетник не относится к особо прихотливым растениям, но лучше всего чувствует себя в плодородной и умеренно влажной почве.

Оптимальным будет место в легкой полутени. Там земля медленнее пересыхает, а растение дольше сохраняет сочные листья. На солнечном участке живокость также будет расти, однако в жаркую погоду нужно следить за влажностью почвы. Чтобы земля дольше не пересыхала, вокруг куста желательно разложить слой органической мульчи.

Нужно ли часто поливать

Молодые растения после посадки нуждаются в регулярном поливе, пока хорошо не укоренятся. Со временем живокист образует мощную корневую систему и становится значительно выносливее.

Взрослые кусты, растущие в подходящем месте, часто могут обходиться без дополнительного полива. Исключение – длительная засуха или сильная жара. Что касается подкормки, чрезмерно удобрять сам живокост не нужно. Весной обычно достаточно внести под куст немного компоста. Перед посадкой почву также можно обогатить перегноем или другой органикой.

Почему его стоит посадить именно в конце лета

Конец лета и начало осени – удобный период для посадки многих многолетников. Почва ещё тёплая, но жара постепенно ослабевает, поэтому растениям легче укорениться.

Если посадить живокост сейчас и обеспечить ему достаточную влажность, к холодам он успеет адаптироваться на новом месте.

На зиму надземная часть растения отмирает, однако весной живокост быстро отрастает заново. В результате вместо постоянной покупки части органических удобрений у садовода появляется собственный источник зеленой массы – для компоста, мульчирования и приготовления натурального калийного удобрения.

Важно: живокост содержит пиролизидиновые алкалоиды – вещества, которые при попадании внутрь могут быть токсичными для печени. Поэтому листья и особенно корни растения не следует использовать для чаев, настоек или употреблять в пищу.

В то же время для садовых работ живокист считается пригодным: его можно добавлять в компост, использовать в качестве мульчи и готовить из него жидкое удобрение. Во время работы желательно надевать перчатки, поскольку шероховатые листья могут раздражать кожу, а готовым настоем лучше поливать почву под растениями, а не опрыскивать съедобные части урожая.

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