Что посадить вместо гортензии: растения, за которыми проще ухаживать

Гортензии ценят за крупные пышные соцветия и длительное цветение, однако эти декоративные кустарники могут быть довольно требовательными. Им необходимы правильный полив, подкормка, обрезка и подходящее место. Для начинающих садоводов такой уход иногда становится настоящим испытанием.

Видео дня

Садовый эксперт и автор книги "Success With Hydrangeas" Лоррейн Баллато и ландшафтный архитектор Лиз Пулвер назвали несколько растений, которые могут стать более простой в уходе альтернативой крупнолистным гортензиям. Перед выбором они советуют оценить условия на участке: количество солнца, влажность почвы и желаемую продолжительность цветения.

Розы Knock Out

Розы серии Knock Out подойдут тем, кто хочет получить длительное и обильное цветение без слишком сложного ухода. Они образуют новые цветы в течение сезона и продолжают цвести практически до заморозков.

Еще одно важное преимущество – высокая устойчивость ко многим распространенным болезням роз. Существуют сорта с темно-розовыми, светло-розовыми, желтыми, красными, белыми и оранжевыми цветками.

Лучшим временем для посадки считается ранняя весна, пока растения ещё находятся в состоянии покоя. Подобными свойствами отличаются и розы серии Easy Elegance, которые также были выведены как неприхотливые садовые растения.

Кальмия широколистная

Кальмия широколистная – декоративный вечнозелёный кустарник с необычными колокольчатыми цветками. Они могут быть белыми, розовыми или сочетать в себе несколько оттенков.

В зависимости от сорта кусты могут достигать значительных размеров. Лучше всего кальмия чувствует себя в полутени, поэтому ее можно использовать для озеленения участков, где солнцелюбивым растениям будет некомфортно. Поскольку растение вечнозелёное, оно не теряет листья зимой и остаётся декоративным даже после окончания цветения.

Спирея

Спирея – один из самых простых в выращивании декоративных кустарников. Существует много видов и сортов, которые могут цвести с весны до середины лета.

Некоторые спиреи способны зацвести повторно, если после первой волны цветения их слегка обрезать. Растение также ценят за декоративную листву. У многих сортов оно в течение сезона меняет цвет, поэтому куст остается привлекательным даже после того, как цветы отцвели.

Еще одно преимущество – спирея обычно мало интересует животных, которые могут повреждать садовые растения.

Цеанотус американский

Еще одна неприхотливая альтернатива – цеанотус американский, известный также под английским названием New Jersey tea.

Это небольшой куст, который летом покрывается мелкими белыми ароматными цветками. Его можно высаживать как на солнечных участках, так и в местах с частичным затенением.

После укоренения растение достаточно хорошо переносит периоды засухи. Особенно эффектно несколько кустов смотрятся в групповых посадках. Интересно, что название "New Jersey tea" имеет историческое происхождение. В Северной Америке высушенные листья растения когда-то использовали в качестве бескофеиновой замены импортному черному чаю.

Если не хочется отказываться от гортензий

Тем, кому нравятся именно гортензии, но не хочется постоянно следить за прихотливыми крупнолистными сортами, можно обратить внимание на дуболистную гортензию.

Она заметно отличается от привычных гортензий: имеет крупные листья, похожие по форме на дубовые, пышные белые или розоватые соцветия и красивую осеннюю окраску.

Одним из главных преимуществ этого вида является хорошая выносливость в затененных местах. Поэтому дуболистная гортензия может стать удачным вариантом для уголков сада, где другим цветущим кустарникам не хватает солнца.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно ухаживать за лавандой после окончания цветения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.