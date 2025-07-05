Один из самых строгих: когда Успенский пост в 2025 году: когда Успенский пост в 2025 году

Успенский пост – один из четырех великих постов в христианской традиции, предшествующий празднику Успения Пресвятой Богородицы. Его соблюдают как православные верующие, так и греко-католики, рассматривая этот период как время духовного очищения, воздержания и молитвы.

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По новоюлианскому календарю дата Успения Богородицы сместилась на 13 дней. OBOZ.UA рассказывает, когда начнется августовский пост и сколько он продлится.

Когда начинается Успенский пост в 2025 году

Согласно новоюлианскому календарю, на который в сентябре 2023 года перешли Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь, Успенский пост продлится две недели.

В 2025 году он начнется в пятницу, 1 августа, и завершится в четверг, 14 августа, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Суть и духовное значение поста

Этот пост установлен в честь Богородицы, как пример духовной сосредоточенности, молитвы и чистоты. Успенский пост считается строгим и по значению, и по характеру ограничений. В течение 14 дней верующие воздерживаются от излишеств в еде, веселья, развлечений и чрезмерной социальной жизни, сосредотачиваясь на духовном совершенствовании, посещении храма, личной молитве и благотворительности.

Правила питания во время Успенского поста

Успенский пост приравнивается по строгости к Великому посту.

Запрещено употреблять:

мясо и мясные продукты;

молоко и молочные продукты;

яйца;

алкоголь.

Питание по дням недели:

Понедельник, среда, пятница – сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, орехи, мед, вода).

Вторник, четверг – разрешена вареная пища без масла.

Суббота, воскресенье – разрешена вареная пища с маслом, можно немного вина.

Рыба разрешена только на праздник Преображения Господня (6 августа).

Кому разрешено не поститься или ослабить пост

Пост – это не только физическое ограничение, а прежде всего духовная практика. Но в некоторых случаях церковь позволяет ослабление или освобождение от пищевых ограничений:

Дети до 14 лет – из-за потребности в полноценном питании для роста.

Пожилые люди – по состоянию здоровья и физической выносливости.

Беременные и кормящие женщины – для сохранения здоровья матери и ребенка.

Люди с хроническими заболеваниями или те, кто нуждается в специальном питании.

Лица, выполняющие тяжелую физическую работу – если ограничения угрожают работоспособности.

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