Да неужели?

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За время существования Советского Союза с 1922 по 1991 год он имел 14 нобелевских лауреатов, включая Горбачева. В США за это время – более 300, Великобритании – почти 100, Германии – более 80, Франции – почти 50 и т.д.

Далее текст на языке оригинала.

З цих 14 радянських лауреатів лише 6 – чисті "науковці": 4 фізика, 1 хімія та 1 економіка. Решта – премії миру та з літератури.

Це вам характеристика радянської науки. Лауреатів могло би й більше, але комуністи знищили по таборам тисячі науковців. Лише академіків та член-корів академій наук репресовано понад 250.

Радянська "передова" наука і техніка так і не змогли відправити людину на Місяць, попри те, що дуже прагнули. Тоді брехлива радянська пропаганда по-перше, оголосила, що не дуже то й хотілося, немає чого на тому Місяці робити, а по-друге, почала пошепки закидати у голови своїх людей побрехеньку про те, що, мовляв, американці на Місяці теж не були - все у Голлівуді знімали. От в чому-чому, а в брехні та підлості СРСР був абсолютним чемпіоном світу, це треба визнати.

"Передові" радянські наука і техніка не могли створити нормального холодильника, пральну машину, телевізора. Навіть розробити електричну розетку настільки безпечну, щоб її можна було у ванній встановлювати, не могла. Туалетний папір? Для радянської науки і техніки це була небачена технологія, яку не можна було відтворити – довелося ліцензію на виробництво і заразом обладнання за кордоном купувати.

Усе, що було більш-менш сучасного в ракетно-космічній, комп'ютерній техніці, ядерних розробках, медицині або куплено за кордоном, або банально стирено. Це, до речі, стосується також і холодильників, пральних машин, телевізорів, прасок, електричних розеток та іншого добра.

В чому-чому, а в майстерності тирити чуже СРСР теж був беззаперечним абсолютним чемпіоном світу.