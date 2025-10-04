Одесса в ожидании новых ливней: какие улицы города имеют самый высокий риск подтоплений. Карта
Поскольку синоптики предупреждают о возможности новых крупных ливней на юге страны и, в частности, в Одесской области, власти областного центра провели срочное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во время заседания был составлен список улиц города, где самый высокий риск подтоплений.
Это преимущественно приморские районы, в частности Аркадия и Золотой берег, а также центральные исторические районы Одессы. Список улиц с высоким риском подтоплений и соответствующую карту обнародовал городской голова Геннадий Труханов.
Какие улицы и районы в Одессе может снова затопить
- улица Известковая;
- улица Приморская;
- улица Атамана Головатого и улица Черноморского казачества;
- Великофонтанская балка (от улицы Длинной по улице Рыбацкая балка, улица Золотой берег);
- Балка Водяная (улица Балковская);
- Аркадийская балка (Центральная аллея, улица Генуэзская);
- жилой массив Преображенский (в пределах улиц Ученическая, Магистральная, Сосюры);
- улица Умова до улицы Промышленной;
- микрорайон "Троицкое" в пределах улицы Житомирской, улицы Путевой, улицы Новикова и улицы Малишевского;
- восточная и южная части Юго-Западного жилого массива (от 1 станции Люстдорфской дороги до площади Толбухина);
- жилой массив Таирова: улица Королева, перекресток улица Костанди;
- улица Евгения Чикаленко;
- западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);
- микрорайон "Лузановка";
- микрорайон "Кривая Балка";
- улица Викандера и Ларсена (бывшая улица 8-го Марта);
- Черноморская балка (поселок Черноморка);
- улица Дача Ковалевского (спуск к пляжу Монастырский);
- Среднефонтанская балка (10 станция Большого Фонтана);
- Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);
- Французский бульвар – от улицы Академической до Трассы здоровья;
- Крыжановская балка;
- улица семьи Глодан;
- проспект Небесной сотни;
- улица Князя Ярослава Мудрого;
- улица Химическая, угол Промышленной;
- улица Инглези;
- улица Варненская;
- улица Церковная, угол Атамана Чепиги;
- улица Приморская, угол Газового переулка;
- 5 станция Фонтана.
Что посоветовали власти Одессы
"Эксперты предупреждают: из-за изменений климата такие природные явления будут становиться более частыми. Поэтому нам нужно быть максимально бдительными", – отметил городской голова.
Соответственно, городские власти посоветовали одесситам в случае ливня не оставаться в подвалах и полуподвалах.
ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ к ним во время угрозы.
Жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей. Если есть риск подтопления – покиньте дом заранее и находитесь в безопасных районах, или обращайтесь в районные администрации.
Избегайте низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.
Что предшествовало
Сильные ливни и штормовой ветер, обрушившиеся на Одессу и пригород 30 сентября, вызвали масштабное подтопление. Вода достигала до полуметра в жилых домах, а на улицах образовались целые озера. Спасатели более суток откачивали воду и эвакуировали людей из затопленных районов.
Губернатор области заявил, что ливень продолжался более 12 часов и стал самым мощным за последние годы.
ГСЧС сообщила о более 360 спасенных людях и 227 эвакуированных автомобилях. К ликвидации последствий непогоды привлекли 255 спасателей и 68 единиц техники. Однако жертв избежать не удалось – непогода унесла жизни 10 человек, среди них один ребенок.
Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители в Одессе уже открыли уголовное производство из-за вероятной служебной халатности, которая могла стать причиной масштабного затопления города. Следователи уже работают над сбором доказательств и проверкой причастных должностных лиц.
