Одесса в ожидании новых ливней: какие улицы города имеют самый высокий риск подтоплений. Карта

Поскольку синоптики предупреждают о возможности новых крупных ливней на юге страны и, в частности, в Одесской области, власти областного центра провели срочное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во время заседания был составлен список улиц города, где самый высокий риск подтоплений.

Это преимущественно приморские районы, в частности Аркадия и Золотой берег, а также центральные исторические районы Одессы. Список улиц с высоким риском подтоплений и соответствующую карту обнародовал городской голова Геннадий Труханов.

Какие улицы и районы в Одессе может снова затопить

улица Известковая;

улица Приморская;

улица Атамана Головатого и улица Черноморского казачества;

Великофонтанская балка (от улицы Длинной по улице Рыбацкая балка, улица Золотой берег);

(от улицы Длинной по улице Рыбацкая балка, улица Золотой берег); Балка Водяная (улица Балковская);

(улица Балковская); Аркадийская балка (Центральная аллея, улица Генуэзская);

(Центральная аллея, улица Генуэзская); жилой массив Преображенский (в пределах улиц Ученическая, Магистральная, Сосюры);

(в пределах улиц Ученическая, Магистральная, Сосюры); улица Умова до улицы Промышленной;

до улицы Промышленной; микрорайон "Троицкое" в пределах улицы Житомирской, улицы Путевой, улицы Новикова и улицы Малишевского;

в пределах улицы Житомирской, улицы Путевой, улицы Новикова и улицы Малишевского; восточная и южная части Юго-Западного жилого массива (от 1 станции Люстдорфской дороги до площади Толбухина);

(от 1 станции Люстдорфской дороги до площади Толбухина); жилой массив Таирова: улица Королева, перекресток улица Костанди;

улица Евгения Чикаленко;

западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);

(частный сектор вдоль железной дороги); микрорайон "Лузановка";

микрорайон "Кривая Балка";

улица Викандера и Ларсена (бывшая улица 8-го Марта);

(бывшая улица 8-го Марта); Черноморская балка (поселок Черноморка);

(поселок Черноморка); улица Дача Ковалевского (спуск к пляжу Монастырский);

(спуск к пляжу Монастырский); Среднефонтанская балка (10 станция Большого Фонтана);

(10 станция Большого Фонтана); Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);

(Карантинный и Польский спуски); Французский бульвар – от улицы Академической до Трассы здоровья;

– от улицы Академической до Трассы здоровья; Крыжановская балка;

улица семьи Глодан;

проспект Небесной сотни;

улица Князя Ярослава Мудрого;

улица Химическая, угол Промышленной;

улица Инглези;

улица Варненская;

улица Церковная, угол Атамана Чепиги;

улица Приморская, угол Газового переулка;

5 станция Фонтана.

Что посоветовали власти Одессы

"Эксперты предупреждают: из-за изменений климата такие природные явления будут становиться более частыми. Поэтому нам нужно быть максимально бдительными", – отметил городской голова.

Соответственно, городские власти посоветовали одесситам в случае ливня не оставаться в подвалах и полуподвалах.

ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ к ним во время угрозы.

Жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей. Если есть риск подтопления – покиньте дом заранее и находитесь в безопасных районах, или обращайтесь в районные администрации.

Избегайте низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.

Что предшествовало

Сильные ливни и штормовой ветер, обрушившиеся на Одессу и пригород 30 сентября, вызвали масштабное подтопление. Вода достигала до полуметра в жилых домах, а на улицах образовались целые озера. Спасатели более суток откачивали воду и эвакуировали людей из затопленных районов.

Губернатор области заявил, что ливень продолжался более 12 часов и стал самым мощным за последние годы.

ГСЧС сообщила о более 360 спасенных людях и 227 эвакуированных автомобилях. К ликвидации последствий непогоды привлекли 255 спасателей и 68 единиц техники. Однако жертв избежать не удалось – непогода унесла жизни 10 человек, среди них один ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители в Одессе уже открыли уголовное производство из-за вероятной служебной халатности, которая могла стать причиной масштабного затопления города. Следователи уже работают над сбором доказательств и проверкой причастных должностных лиц.

