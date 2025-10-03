К трагедии в Одессе могла привести служебная халатность: какое производство открыли правоохранители

Правоохранители в Одессе открыли уголовное производство из-за вероятной служебной халатности, которая могла стать причиной масштабного затопления города 30 сентября. Следователи уже работают над сбором доказательств и проверкой причастных должностных лиц.

О расследовании рассказала пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба в эфире телеканала "Мы – Украина". Она уточнила, что виновным по этому делу может грозить до восьми лет лишения свободы с дополнительным трехлетним ограничением на занятие должностей. По ее словам, проверяют действия представителей городского совета и коммунальных служб, ответственных за содержание дренажной системы.

По словам Вербы, в рамках уголовного производства исследуется возможная служебная халатность чиновников Одесского городского совета и подчиненных подразделений. Речь идет о ненадлежащем содержании дренажных систем и отсутствии своевременных мер для отвода воды. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, правоохранители собирают необходимые материалы для дальнейшего анализа.

Последствия непогоды

Сильные ливни и штормовой ветер, обрушившиеся на Одессу и пригород 30 сентября, вызвали масштабное подтопление. Вода достигала до полуметра в жилых домах, а на улицах образовались целые озера. Спасатели более суток откачивали воду и эвакуировали людей из затопленных районов.

ГСЧС сообщила о более 360 спасенных людей и 227 эвакуированных автомобилей. К ликвидации последствий непогоды привлекли 255 спасателей и 68 единиц техники. Однако жертв избежать не удалось – непогода унесла жизни 10 человек, среди них один ребенок.

Комиссия по расследованию

В Одесской областной военной администрации подтвердили, что уже создается специальная комиссия для выяснения причин трагедии. Губернатор области заявил, что ливень продолжался более 12 часов и стал самым мощным за последние годы. Местные власти подчеркнули, что выводы комиссии помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по состоянию на 10:10 2 октября, в Одессе завершили поисковые работы после непогоды, продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия. Спасатели уже откачали воду из более 60 объектов, еще около 30 остаются подтопленными. Известно о 10 погибших и более 380 спасенных людей.

