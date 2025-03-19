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Заливной пирог с вкусной начинкой: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,5 т.
Заливной пирог с вкусной начинкой: делимся самым простым рецептом

Заливные пироги – лучшая альтернатива пиццам, хлебу. Готовить их можно с разными начинками, будет очень вкусно с рыбой, мясом, овощами.

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Вкусный заливной пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовление заливного пирога.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 0,5 ч.л. соли
  • 150 г. сметаны 20%
  • 150 г. майонеза
  • 100 г. сливочного масла
  • 180 г. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 300 г. отварной брокколи
  • 200 г. копченой куриной грудки
  • 100 г. сырую
  • кунжут для посыпки

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с солью и взбейте до образования пенки, добавьте сметану, главный ингредиент майонез, а также мягкое сливочное масло, просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности.

Тесто для пирога

2. Выливаем половину теста на дно формы, распределяем начинку и покрываем тестом сверху.

Начинка для пирога

3. По желанию присыпаем кунжутом и запекаем до готовности, около 35 минут при 180 С.

Сколько готовить пирог

Готовый пирог будет вкусным в горячем и холодном виде!

Готовый пирог

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