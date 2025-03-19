Заливной пирог с вкусной начинкой: делимся самым простым рецептом

Заливные пироги – лучшая альтернатива пиццам, хлебу. Готовить их можно с разными начинками, будет очень вкусно с рыбой, мясом, овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовление заливного пирога.

Ингредиенты:

3 яйца

0,5 ч.л. соли

150 г. сметаны 20%

150 г. майонеза

100 г. сливочного масла

180 г. муки

1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

300 г. отварной брокколи

200 г. копченой куриной грудки

100 г. сырую

кунжут для посыпки

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с солью и взбейте до образования пенки, добавьте сметану, главный ингредиент майонез, а также мягкое сливочное масло, просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности.

2. Выливаем половину теста на дно формы, распределяем начинку и покрываем тестом сверху.

3. По желанию присыпаем кунжутом и запекаем до готовности, около 35 минут при 180 С.

Готовый пирог будет вкусным в горячем и холодном виде!

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