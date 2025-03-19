Заливной пирог с вкусной начинкой: делимся самым простым рецептом
Заливные пироги – лучшая альтернатива пиццам, хлебу. Готовить их можно с разными начинками, будет очень вкусно с рыбой, мясом, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовление заливного пирога.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 0,5 ч.л. соли
- 150 г. сметаны 20%
- 150 г. майонеза
- 100 г. сливочного масла
- 180 г. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Для начинки:
- 300 г. отварной брокколи
- 200 г. копченой куриной грудки
- 100 г. сырую
- кунжут для посыпки
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с солью и взбейте до образования пенки, добавьте сметану, главный ингредиент майонез, а также мягкое сливочное масло, просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности.
2. Выливаем половину теста на дно формы, распределяем начинку и покрываем тестом сверху.
3. По желанию присыпаем кунжутом и запекаем до готовности, около 35 минут при 180 С.
Готовый пирог будет вкусным в горячем и холодном виде!
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