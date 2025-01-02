Объявлен первый уровень опасности: где 2 января испортится погода

Погода в Украине в четверг, 2 января, будет пасмурной с прояснениями и преимущественно сухой. Небольшой дождь возможен только на западе. В то же время в большинстве регионов ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. В части регионов объявлен I уровень опасности, желтый.

Так, порывы ветра в Карпатах будут 25-30 м/с, а в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской – 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Кроме того, в западных областях днем местами небольшой дождь, а в южной части ночью и утром туман.

Температура воздуха в западных регионах днем будет от +5 до +10 градусов; на Закарпатье от +3 до +5. Ночью синоптики прогнозируют от 0 до +3, на Закарпатье до -3.

На юге Украины температура воздуха прогреется до +10 градусов днем; на территории временно оккупированного Крыма будет до +12. Ночью на юге от 0 до +2.

В северных и восточных регионах днем столбики термометров будут показывать от +6 до +9 градусов, ночью от 0 до +3.

Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине до конца зимы не будет очень холодной, сильных морозов и снегопадов не ожидается, рассказала синоптика Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. В январе среднемесячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.

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