Обучение, премии и кадровый резерв: 'Метинвест' вошел в десятку несокрушимых работодателей Украины

В нынешних условиях у Украины парадоксальная ситуация на рынке труда: с одной стороны – высокий уровень безработицы, с другой – кадровый дефицит. Так сложилось из-за того, что предприятиям не хватает квалифицированных работников, но навыки соискателей часто не отвечают запросам работодателей. Впрочем, на рынке есть компании, которые даже во время войны предлагают людям безопасные условия и достойную оплату труда, заботу о психическом здоровье, возможности для карьерного роста, социальный пакет и систему поддержки. Такие компании и вошли в рейтинг "несокрушимых", который подготовило издание "Деловая столица".

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Кроме условий труда, издание обращало внимание на то, как HR-команды работодателей работают с коллегами-военными, а наивысший шанс попасть в рейтинг имели компании с успешным опытом диджитализации и внедрения АІ-инструментов.

По данным издания, несмотря на огромные убытки в результате российской агрессии, "Метинвест" остается одним из крупнейших и ответственных работодателей в Украине: компания регулярно индексирует зарплаты работников и соблюдает справедливую систему вознаграждений.

На вызовы рынка труда, связанные с кадровым дефицитом, "Метинвест" отвечает переобучением работников, привлечением новых кадров и трудоустройством ветеранов. Также компания создала собственный университет "Метинвеста" Политехника, который готовит квалифицированных специалистов европейского уровня. В общей сложности Группа инвестировала 513 млн грн в создание материальной базы и развитие университета. В 2024 году заведение впервые выпустило 143 магистров, большинство из которых – сотрудники Группы, которые планируют развиваться в профессии.

"До полномасштабной войны в "Метинвесте" работали почти 111 тыс. людей. После утраты активов осталось более 50 тыс. работников, из которых около 10 тыс. прошли через ВСУ. Сейчас в армии служат более 8 тысяч сотрудников, а тысяча человек вернулись с войны и приступили к работе в компании. На промышленных предприятиях "Метинвеста" открыто около 4 тыс. вакансий", – говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Метинвеста" Татьяна Петрук.

По ее словам, для поддержки рабочих процессов компания работает в нескольких направлениях. Во-первых – это переобучение: сотрудники на средства компании получают дополнительные профессии, что позволяет им выполнять различные задачи и компенсировать нехватку персонала. Также "Метинвест" привлекает новых работников для формирования кадрового резерва и работает с ветеранами войны – им предлагают обучение и трудоустройство, помогают адаптироваться к мирной жизни и интегрироваться в рабочие процессы.

Напомним, ранее "Метинвест" Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины – за ветеранскую программу и программы переквалификации, предлагаемые вузом компании "Метинвест" Политехника. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году и вошла в рейтинг лучших работодателей Украины в 2024 году.