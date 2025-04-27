Общая мобилизация в Украине: кто из женщин не может пересечь границу

Из-за действия военного положения в Украине определенным категориям граждан ограничили возможность выезда за границу. К ним относятся и женщины, занимающие отдельные должности. В частности, запрет касается госслужащих, депутатов и военнослужащих по контракту.

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Выехать за пределы страны эти категории женщин могут только при наличии документа о командировке. Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В то же время остальным украинкам, включая медицинских работниц и состоящих на военном учете, разрешено пересекать границу. Однако даже им иногда могут понадобиться соответствующие справки или документы.

Мобилизация женщин в Украине сейчас не обязательна, а вступление в армию возможно только добровольно по контракту.

В январе 2025 года президент Владимир Зеленский подписал изменения в законодательство, уточняющие правила военного учета для женщин. Согласно новым нормам, украинок, которые по собственному желанию стали на военный учет призывников, приравнивают к военнообязанным. Следовательно, на них распространяются такие же обязанности, как и на мужчин во время действия военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса считает, что в настоящее время вопрос женской мобилизации в Украине "так остро не стоит". На сегодня это остается "более добровольным делом".

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