OBOZ.UA разыгрывает крышку от HIMARS с уникальной росписьюза донат на ВСУ: как принять участие. Видео

Еще в начале полномасштабного вторжения России наши коллеги из редакции OBOZ.UA встали на защиту Украины – и продолжают выполнять боевые задачи в различных подразделениях Сил обороны. А мы – продолжаем делать все, чтобы поддержать их и обеспечить самые насущные потребности воинов.

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Сейчас идет сбор средств на автомобиль для воинов 4-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ, среди которых – наш коллега Юрий. Призываем наших читателей присоединиться к сбору средств: среди донаторов мы разыграем крышку от ракеты M142 HIMARS с эксклюзивной росписью. Как стать участником розыгрыша — рассказываем далее.

На что собираем

Каждый украинец – а читатели OBOZ.UA и подавно – за годы жестокой войны с Россией ясно осознал простые истины: защита Украины – это дело каждого из нас, как на фронте, так и в тылу. А каждый донат на помощь тем, кто сдерживает врага в чрезвычайно сложных условиях на передовой, – это еще один шаг к будущей Победе.

Призываем украинцев сделать ещё один такой шаг – и помочь нам собрать деньги на пикап для бойцов 4-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, среди которых уже пятый год воюет наш коллега Юрий.

Потребность в новом автомобиле у его подразделения возникла после того, как предыдущий транспорт врагу удалось уничтожить.

Сумма сбора – немалая: 500 тысяч гривен. Поэтому любой взнос как никогда пригодится, чтобы вместе собрать необходимую сумму.

Помимо автомобиля часть заявленной суммы будет направлена на покрытие минимальных первоочередных потребностей подразделения. Часть необходимых средств военные внесут сами.

Для донаторов мы приготовили подарок

Помимо осознания своей причастности к чрезвычайно важному делу, каждый участник сбора получит возможность выиграть эксклюзивный памятный сувенир: переданную защитниками крышку от ракеты HIMARS, которая полетела по российским захватчикам, принесшим войну на нашу землю.

Крышка украшена самобытной самчиковской росписью, что делает её уникальной. Над ней работал народный мастер из Хмельницкой области по имени Виктор.

Он рассказал, что изобразил на крышке малый герб — тризуб, гроздья калины, которые издавна стали одним из символов нашей страны, и волнистый круг — символ бесконечности мира и времени. Зелено-черная гамма, которую мастер выбрал в качестве основной, олицетворяет жизнь и плодородную украинскую землю.

Это произведение искусства с подписью автора мы разыграем среди всех участников сбора.

Чтобы узнать подробности розыгрыша, дату его проведения и имя будущего победителя – следите за сообщениями в Telegram-канале OBOZ.UA, на который обязательно стоит подписаться, если вы до сих пор этого не сделали.

Как сделать пожертвование

Реквизиты сбора:

🔗Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/LaT3CoRpr

💳Номер карты банка mono: 4874 1000 2267 7879

💳 Карта ПриватБанка: 4731 1856 2037 3594

PayPal: [email protected]

Искренне благодарим всех, кто не останется равнодушным и присоединится к сбору средств.

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