Облачно, но без осадков: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 1 октября

В воскресенье, 1 октября, в Украине ожидается облачная погода. В некоторых регионах прогнозируются кратковременные дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Небольшие осадки возможны в северных, винницких и западных областях.

Столбики термометров в западных областях будут показывать днем +17...+19 градусов, а ночью от +10 до +13. В северных и центральных регионах днем температура ожидается +19...+24 градуса, а ночью - от +10 до +13.

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На востоке днем синоптики прогнозируют +22…+26 градусов, ночью будет +12…+15. Самое жаркое в воскресенье будет на юге – от +25 до +27 градусов, ночью ожидается +13…+15.

В Киеве 1 октября также прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью предполагается в пределах +12…+14 градусов, днем +20.

В понедельник, 2 октября, кратковременные дожди, возможны грозы, пройдут на востоке Украины, на остальной территории сохранится сухая погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в Украине первые дни октября 2023 будут довольно прохладными, особенно ночью. Далее ожидается переменная погода – периоды потепления будут менять холод, хотя в конце месяца ожидается плавное снижение температуры.

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