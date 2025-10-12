"Нужно пройти БЗВП": что делать, если увидели этот статус в "Резерв+"

С недавних пор в приложении Резерв+ появилась новая отметка, извещающая о необходимости пройти базовую общевойсковую подготовку. Для тех, у кого появилась такая отметка, есть два варианта действий – в зависимости от того, проходили ли они БОВП.

В целом законодательство четко определяет перечень лиц, которые должны пройти базовую военную подготовку. На кого распространяется такая обязанность и означает ли новая отметка неизбежную мобилизацию, рассказал адвокат Геннадий Капралов.

БОВП: что это такое и кто должен проходить

Под аббревиатурой БОВП подразумевается базовая общевойсковая подготовка продолжительностью от 1 до 3 месяцев. Ее обязательно должны проходить студенты высших учебных заведений, курсанты со специфическими формами обучения (в частности, будущие полицейские), а также претенденты на работу в органах местного самоуправления, прокуратуры и будущие госслужащие.

В то же время можно такую подготовку проходить и добровольно.

С недавних пор в приложении Резерв+ начала появляться отметка "Необходимо пройти БЗВП".

При этом может она появиться и у тех, кто проходил соответствующее обучение.

"Если лицо прошло подготовку, а сведения об этом не отображаются в приложении, то стоит проконсультироваться с адвокатом. Он может направить в ТЦК и РП заявление, в котором будет указано, что лицо действительно проходило БОВП, и документы, которые это подтверждают", – советует Капралов.

К документам, подтверждающим прохождение БОВП, относятся:

свидетельство или удостоверение о прохождении БЗВП;

справка из вуза или военной кафедры о прохождении подготовки;

выписка из приказа о прохождении БЗВП;

справка или документ из учебного центра или воинской части, в которых лицо проходило подготовку.

Адвокат добавил, что пройти БОВП могут предложить также гражданам, которые имеют военную специальность, но не служили в армии. В то же время, успокаивает он, это не означает автоматической мобилизации таких граждан.

"После прохождения подготовки такое лицо будет считаться полноценно подготовленным к службе в резерве. После этого могут прислать повестку – в этом случае лицо обязано за ней явиться в ТЦК и СП. Затем человека могут направить на ВВК, и, если его признают годным, то он может быть мобилизован", – растолковал Капралов.

Юрист добавил, что в Резерв+ порой может появляться еще и отметка "Солдат резерва": она свидетельствует, что гражданин находится в резерве ВСУ и может быть мобилизован.

"Этих лиц могут вызвать в ТЦК по повестке и затем мобилизовать – если они не имеют реализованного права на отсрочку, и состояние здоровья позволяет им проходить службу в армии. Также такое лицо также может по собственному желанию подписать контракт с ВСУ", – объяснил Капралов.

Что будет, если проигнорировать отметку о необходимости прохождения БОВП

Сейчас украинское законодательство не предусматривает штрафов за игнорирование такой отметки в Резерв+. Однако определенная ответственность таки возможна. Например, студентам, которые не прошли базовую общевойсковую подготовку, может грозить отчисление.

Как сообщал OBOZ.UA, с конца сентября в Украине ввели автоматическую постановку на воинский учет через Резерв+. Поэтому тем, кто подлежит мобилизации, больше не нужно посещать ТЦК.

Также в Резерв+ можно оформить отсрочку для родителей детей с инвалидностью: OBOZ.UA подробно рассказывал, как это сделать.

