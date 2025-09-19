В Резерв+ можно оформить отсрочку для родителей детей с инвалидностью: как это сделать
Вскоре в мобильном приложении Резерв+ появится новая функция – оформления отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью любого возраста. Этот процесс будет проходить полностью онлайн и не потребует посещения ТЦК или сбора справок.
Как сообщило Министерство обороны на своем сайте, сейчас идет тестирование сервиса. Чтобы присоединиться и среди первых получить новый тип отсрочки, нужно заполнить специальную форму по ссылке. К участию допускаются как родители детей с инвалидностью до 18 лет, так и родители взрослых детей.
Как работает система
Отсрочка в Резерв+ оформляется просто: пользователь подает запрос, далее система проверяет данные через государственные реестры, в случае подтверждения предоставляется отсрочка, которая отображается в электронном военном документе. Весь процесс занимает несколько часов.
Напомним, сейчас в приложении можно получить отсрочку:
- людям с инвалидностью,
- студентам, аспирантам,
- родителям трех и более детей,
- семьям военных с ребенком,
- супругам людей с инвалидностью,
- временно непригодным
- работникам учебных заведений.
Расширение сервиса
В августе 2025 года в Украине состоялось расширение функционала Резерв+ – тогда подать запрос могли супруги, где муж или жена имеют инвалидность I или II группы. По данным Минобороны, сейчас 40% всех отсрочек оформляют именно онлайн.
Для подтверждения отсрочки нужно, чтобы информация об инвалидности была внесена в Единую информационную систему социальной сферы или базу Пенсионного фонда, а в Государственном реестре актов гражданского состояния была официальная запись о браке.
Сделать это можно непосредственно в приложении:
- на главном экране нажать на три точки;
- выбрать "Подать запрос на отсрочку";
- выбрать нужную категорию и подтвердить действие.
После рассмотрения пользователь получит сообщение с результатом.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что после последнего обновления приложения Резерв+ некоторые пользователи заметили новый статус – "требует базовой общевойсковой подготовки". Появление такого оповещения свидетельствует о том, что в военном реестре нет данных о военно-учетной специальности этого лица.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!