В Резерв+ можно оформить отсрочку для родителей детей с инвалидностью: как это сделать

Вскоре в мобильном приложении Резерв+ появится новая функция – оформления отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью любого возраста. Этот процесс будет проходить полностью онлайн и не потребует посещения ТЦК или сбора справок.

Как сообщило Министерство обороны на своем сайте, сейчас идет тестирование сервиса. Чтобы присоединиться и среди первых получить новый тип отсрочки, нужно заполнить специальную форму по ссылке. К участию допускаются как родители детей с инвалидностью до 18 лет, так и родители взрослых детей.

Как работает система

Отсрочка в Резерв+ оформляется просто: пользователь подает запрос, далее система проверяет данные через государственные реестры, в случае подтверждения предоставляется отсрочка, которая отображается в электронном военном документе. Весь процесс занимает несколько часов.

Напомним, сейчас в приложении можно получить отсрочку:

людям с инвалидностью, студентам, аспирантам, родителям трех и более детей, семьям военных с ребенком, супругам людей с инвалидностью, временно непригодным работникам учебных заведений.

Расширение сервиса

В августе 2025 года в Украине состоялось расширение функционала Резерв+ – тогда подать запрос могли супруги, где муж или жена имеют инвалидность I или II группы. По данным Минобороны, сейчас 40% всех отсрочек оформляют именно онлайн.

Для подтверждения отсрочки нужно, чтобы информация об инвалидности была внесена в Единую информационную систему социальной сферы или базу Пенсионного фонда, а в Государственном реестре актов гражданского состояния была официальная запись о браке.

Сделать это можно непосредственно в приложении:

на главном экране нажать на три точки;

выбрать "Подать запрос на отсрочку";

выбрать нужную категорию и подтвердить действие.

После рассмотрения пользователь получит сообщение с результатом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что после последнего обновления приложения Резерв+ некоторые пользователи заметили новый статус – "требует базовой общевойсковой подготовки". Появление такого оповещения свидетельствует о том, что в военном реестре нет данных о военно-учетной специальности этого лица.

