Новые возможности для медицины: как виртуальная реальность помогает при лечении ПТСР

Квалифицированные врачи из Киева, Днепра, Одессы, Львова и Тернополя начали использовать VR-терапию для помощи гражданским и военным украинцам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Это – часть социального проекта который совместно реализуют инновационная компания "Виар Менталити" и завод-производитель известных украинских брендов KALGANOFF и Львов Княжий.

Предприятие профинансировало специализированное обучение для медицинских работников, закупку оборудования и программного обеспечения, а также помогло с обустройством реабилитационных кабинетов для лечения.

"Проблематика ПТСР в украинском обществе гораздо шире, чем ее представляют. Такой синдром в основном ассоциируют с военным, но это не так. Похожие проблемы вполне могут быть у гражданских жителей, которые постоянно находятся под риском вражеских ударов. Поэтому мы, как социально ответственный бизнес, комплексно подходим к вопросу и совместный проект с "Виар Менталити" рассчитан на оказание психологической помощи всем украинцам, которые в ней нуждаются. В дальнейшем мы планируем развивать эту инициативу, а также другие направления наших социальных партнерств", – рассказывают на предприятии, которое производит алкогольные бренды.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Украине около 10 миллионов человек имеют риск психических расстройств. Согласно отечественным исследованиям, примерно 25% украинцев имеют соответствующие симптомы или высокий риск заболевания, при этом почти половина населения (57%) находится в зоне риска развития ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство во время войны: возможности расширения терапевтического диапазона | Health-ua И это не только военные – так, согласно ряду исследований, ориентировочно у 44% украинских детей наблюдаются признаки потенциального ПТСР. ПТСР – сколько детей в Украине имеют признаки этого расстройства. В целом эксперты прогнозируют, что после войны расстройства могут проявиться у тех, кто пережил травматические события – обстрелы, потери, оккупацию и тому подобное.

VR-терапия как способ лечения, становится все более популярной в мире и занимает заметное место в системе комплексной реабилитации, а применение различных сценариев виртуальной реальности позволяет более точно работать с триггерами и эффективно снижать интенсивность симптомов ПТСР и ряда других психических расстройств. Процедура для пациентов будет бесплатной и подходит для пациентов разных возрастных групп, однако перед началом терапии обязательным является первичное обследование и анкетирование. Важно, что сценарии виртуальной реальности созданы при участии ученых-психиатров и построены на опыте военных и гражданских, получивших психотравмы во время боя или обстрелов населенных пунктов.

Применение специфических современных технологий, которые еще не получили распространения в украинских медицинских учреждениях, требует организации соответствующего обучения врачей. Его организовали при финансовой поддержке предприятия – производителя KALGANOFF и Львов Княжий. Участники проекта стали слушателями специализированного курса на базе Научно-учебного института психического здоровья НМУ им. А.А. Богомольца, после чего получили соответствующую сертификацию, оборудование и программное обеспечение.

"Курс очень интересный, во-первых, очень мощные лекции, сильные ученые. Я думала, что о стрессе знаю все. Но для себя узнала новое. Сложнее всего работать с человеком с интрузиями. То есть с воспоминаниями, образами. Образ – внутренний триггер, который запускает другие механизмы. И поэтому меня заинтересовал VR. Применение виртуальной реальности имеет серьезную перспективу", – рассказывает Александра Когут, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии личности и социальных практик Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко.

В "Виар Менталити" отмечают, что участие социально ответственного бизнеса в инновационных проектах, направленных на сокращение рисков ментального здоровья нации является одним из наиболее ценных показателей сознательного участия лидеров бизнеса в улучшении качества и продолжительности жизни людей в Украине.