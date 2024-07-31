В мае россияне нанесли удар по одному из самых больших в Украине полиграфических комплексов. Тогда погибли несколько незаменимых специалистов, тысячи книг и учебников просто сгорели, а один цех был полностью разрушен.

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Зупинення роботи друкарні призвело до раптового скорочення виробничих потужностей українського книговидання. Це вже вплинуло на збільшення черг на друк і графіки виходу нових книжок. Руйнація поліграфічного комплексу позначиться і на випуску навчальної літератури, адже саме з цієї друкарні виходило близько 40% всіх видань для учнів і вчителів.

То чи будуть підручники на шкільних партах у новому навчальному році? До його початку залишився всього місяць, і все більше педагогів і батьків хвилюються з цього приводу. Забігаючи наперед, хочу запевнити — так, підручники будуть. Однак про все по порядку.

Які наслідки удару по друкарні?

Немає жодних сумнівів у тому, що удар по друкарні був навмисним і цілеспрямованим. Саме тоді українські видавці активно готувалися до "Книжкового Арсеналу" та робили додруки своїх видань. Унаслідок обстрілу більшість із цих книжок були знищені, а десятки провідних видавництв зазнали багатомільйонних збитків.

Однак крім підготовки до фестивалю, у цей час тривало й приготування до початку нового навчального року. Саме з цієї друкарні виходила велика частина підручників і посібників для українських учнів.

Тут був надрукований і весь тираж "Німецької мови (3-й рік навчання)" для 7 класу, підручника нашого видавництва. Понад 82 000 — стільки примірників видання потрібно було підготувати за державним замовленням. Надруковані підручники зберігалися безпосередньо в друкарні, звідки їх мали відвантажувати окремими партіями до наших логістичних центрів. Ще вранці 23 травня, незадовго до удару, ми забрали частину видань. Решта, а це 68 500 примірників, менш ніж за годину буквально перетворилися на попіл.

Разом із підручниками та невеликими тиражами книг для дітей унаслідок удару наше видавництво втратило ще й 60 тонн паперу. Його ми завезли до друкарні раніше, готуючись до друку інших видань, зокрема й навчальних. Через ворожий обстріл видавництво зазнало мільйонних збитків, які ніхто не відшкодує.

Думаю, усі розуміють, у яких складних умовах сьогодні працюють українські видавництва та поліграфічні підприємства. З початку повномасштабного вторгнення багатьом видавцям доводилося проводити зміни в логістиці задля диверсифікації ризиків. Через брак спеціалістів і нестачу матеріалів, зокрема того ж паперу, що імпортується з інших країн, утворюються черги на друк. На це впливають і постійні відключення світла. З випуском навчальної літератури в якомусь сенсі ще складніше: підготовка нових підручників і їх друк, а потім доставка до шкіл відбувається у визначенні Міністерством освіти і науки дедлайни.

Знищення одного з найбільших поліграфічних комплексів в Україні може суттєво вплинути на всю галузь. Це ще один виклик для українських видавців, особливо видавців навчальної літератури. Та ми, як і доти, продовжуємо працювати попри будь-які труднощі. А тому можу впевнено сказати: зробимо все, аби підручники були на партах українських школярів.

Що зі знищеним накладом та іншими підручниками?

Перший крок для цього ми вже зробили — повністю відновили знищений тираж підручника "Німецька мова" для 7 класів. Новий наклад видавництво надрукувало власним коштом у найкоротші терміни, аби забезпечити школи навчальними виданнями до першого вересня.

Майже відразу після удару ми якнайшвидше замовили нову партію паперу та зв’язалися з кількома типографіями-партнерами. Допомогти з позаплановим друком зголосилися чотири друкарні. Дуже вдячний за допомогу партнерів і зусилля їх співробітників, оскільки працювати їм доводилося в надскладних умовах і коротких термінах.

Через черги на друк і непросту енергетичну ситуацію в країні співробітники друкарень працювали в декілька змін, від 6 ранку до 11 вечора. Аби вирішити проблеми з відключенням світла, наше видавництво забезпечило ці типографії генераторами, а це ще більші витрати для видавництва. Їх ми підключали безпосередньо до друкарських машин. Ще однією проблемою стала спека на додачу до того тепла, яке віддавали генератори. Від цього температура в цехах друкарень підіймалася іноді майже до 50 градусів. Важко уявити, наскільки складно було працювати в таких умовах.

Проте спільними зусиллями нам вдалося відновити весь наклад "Німецької мови". Видавництво почало відвантажувати підручники до органів управління в сфері освіти та їх фондів. Звідти вони поступово надходитимуть до шкільних бібліотек. Тож кожна школа до 1 вересня гарантовано отримає свої навчальні видання.

Про те, якою буде ситуація в наступні роки, поки що важко робити припущення. Вирішити проблему випуску навчальних видань, гадаю, допоможуть підтримка збоку держави та іноземні гранти.

Наше ж видавництво вже розпочало підготовку до наступного, 2025-2026 навчального року. Хоча всі наші підручники доступні в електронному форматі на платформі "іЗЗі", ми зробимо все можливе, щоб кожна школа була забезпечена друкованими виданнями. Це наш обов’язок перед українськими освітянами й учнями, зокрема дітьми наших 23 співробітників, які боронять Україну у лавах ЗСУ.