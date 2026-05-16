Новолуние 16 мая заставит многих пересмотреть свою жизнь: астрологи назвали главный урок этого дня

В субботу, 16 мая, около 23:00 по киевскому времени наступит новолуние в знаке Тельца. Астрологи считают, что этот период станет моментом внутреннего переосмысления, когда многим придется столкнуться с эмоциями и вопросами, которые долгое время оставались без внимания.

Как объясняют в Vogue, предыдущий астрологический фон может вызвать ощущение эмоционального истощения и внутреннего погружения в себя. На это влияют как недавнее полнолуние в Скорпионе, так и ретроградный Плутон, который начал свое движение еще 6 мая.

Этот период "подсвечивает" то, что люди долго пытались не замечать – как в себе, так и в других. Именно поэтому многие могут переживать сложные эмоциональные состояния, однако астрологи называют это важным этапом личностного роста.

В то же время новолуние в земном знаке Тельца символизирует постепенное возвращение к стабильности. После напряженных недель ситуация начинает выравниваться, аглавными темами становятся спокойствие, безопасность и забота о себе.

В этот период люди могут сильнее чувствовать усталость или физический дискомфорт. Речь идет о повышенной чувствительности организма, проблемах с пищеварением, головной боли, боли в мышцах или хроническом истощении. Именно поэтому астрологи советуют обратить внимание на режим дня, питание и эмоциональное состояние.

Еще одним важным астрологическим событием 16 мая станет соединение Марса с астероидом Хироном. В астрологии Хирона называют "раненым целителем", а его взаимодействие с Марсом может обострить старые психологические травмы, неуверенность в себе или проблемы с личными границами.

На фоне этого может возникать внутренний конфликт между желанием остановиться и потребностью действовать. Новолуние в Тельце, наоборот, призывает не спешить и не принимать импульсивных решений. Астрологи считают, что сейчас важно двигаться медленно, но уверенно, опираясь не на эмоции или давление извне, а на собственные ценности.

Эксперты отмечают, что это новолуние станет особенно важным для тех, кто долгое время игнорировал собственные потребности и эмоциональное истощение. Именно сейчас стоит научиться поддерживать себя, не пытаться постоянно все контролировать и позволить себе двигаться в комфортном темпе.

Астрологи советуют в день новолуния не перегружать себя делами, избегать поспешных конфликтов и прислушиваться к своему внутреннему состоянию. Период после 16 мая считается благоприятным для постепенных изменений, новых привычек и решений, которые могут дать долгосрочный результат.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

