«Новая квартира вернула возможность работать»: Михаил Высоцкий вернулся к популяризации науки благодаря поддержке Рината Ахметова

Михаил Высоцкий, кандидат физико-математических наук, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и популяризатор науки, отпраздновал новоселье в своей новой киевской квартире. Ранее это жилье ученыму подарил Ринат Ахметов. Поздравить его пришли председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко, генеральный директор Фонда Ксения Сухова и близкие друзья. По случаю новоселья ученому подарили профессиональное оборудование, необходимое для возобновления работы его YouTube-канала.

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"Главное для нас было, чтобы Михаил смог как можно скорее вернуться к работе и своим лекциям. Мы позаботились о новом жилье и оборудовании для съемок. Мы рады, что он может продолжать работать и вдохновлять молодежь", – отметила Ксения Сухова, генеральный директор Фонда Рината Ахметова.

Празднование пришлось на 35-летие Независимости Украины, поэтому гости поздравили Михаила символическим "Пирогом Независимости" – традицией, которая уже становится хорошим поводом по-особенному отмечать национальный праздник и объединяет украинцев.

"В Украине не хватает гастрономической традиции, связанной с Днем Независимости. В то же время у нас есть огромная традиция выпечки пирогов, которая нигде не зафиксирована. Это должны быть пироги – у каждого может быть свой рецепт. С этими пирогами нужно собираться всей семьёй и делиться. Я поздравляю всех нас с Днём Независимости! Сегодня полноценное новоселье вместе с друзьями. Мне очень нравится, что это происходит буквально в День Независимости. Ведь и квартира – это в значительной степени и есть независимость", – отметила Наталья Емченко.

Для Михаила Высоцкого новая квартира – это не только личная поддержка, но и возможность продолжать популяризировать украинскую науку. Команда Фонда создала надлежащие и комфортные условия для работы над новыми видеолекциями и развития его YouTube-канала.

"Приятно, что ко мне пришло столько гостей, чтобы отпраздновать 35-летие независимости Украины. Спасибо за то, что я могу полноценно жить и продолжать творить! После вынужденного перерыва мой канал долгое время не работал, но сейчас я уже снова выпускаю свои лекции. Я не могу сказать, что полностью восстановился, но возможность работать уже есть. И я думаю, что буду и впредь стараться радовать своих зрителей и давать им возможность узнать что-то новое о нашей Вселенной из моих рассказов", – говорит ученый.

В июле этого года квартира Михаила Высоцкого была полностью разрушена в результате российского обстрела. Вместе с жильем он лишился личных вещей, научных наработок, техники и оборудования, необходимых для работы и создания просветительского контента. Узнав о трагедии, Ринат Ахметов принял решение приобрести для ученого новую квартиру в Киеве. Уже через месяц после трагедии учёный получил ключи от нового жилья. Сейчас Михаил постепенно возобновляет работу и готовится к новым научно-популярным проектам, которые смогут увидеть его зрители и подписчики на YouTube-канале.