Ночью несколько областей накроют дожди: где в Украине снова испортится погода

В понедельник, 25 августа, в Украине будет преобладать сухая и преимущественно солнечная погода. Однако в ночные часы возможны небольшие дожди.

Осадки будут кратковременными, однако стоит учесть их при планировании поездок или прогулок. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 25 августа

Так, ночью небольшие дожди ожидаются на Полтавщине, Харьковщине, а также местами на Днепропетровщине и Черкасщине.

Ветер ожидается западный и северо-западный, порывистый, что будет создавать ощущение прохлады, особенно ночью. Температура воздуха в ночные часы существенно снизится: в большинстве регионов +7...+11 градусов, в Карпатах местами +3...+7 градусов, на юге страны немного теплее — +8...+13 градусов.

Днем воздух прогреется до комфортных +18...+22 градусов в большинстве областей, а на юге Украины столбики термометров поднимутся до +20...+24 градусов.

В Киеве 25 августа без осадков, днем +18...+20 градусов.

Синоптики также прогнозируют, что на следующей неделе в Украину вернется настоящая летняя жара, поэтому стоит быть готовыми к повышению температуры и солнечной погоде.

Напомним, в День Независимости, 24 августа, в украинских Карпатах выпал первый снег. Температура воздуха упала до +2 градусов тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал теплый сентябрь в Украине. По его словам, погода будет комфортной, а дождей почти не будет.

