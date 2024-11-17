Нобелевский лауреат в области экономики Милтон Фридман: защитник свободного рынка и создатель 'рейганомики' с украинскими корнями

Милтон Фридман – американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике, известный своими работами по макроэкономике, микроэкономике, экономической науке и статистике. Он всегда находился на позиции защиты свободного капитализма, являясь самым влиятельным популяризатором идей экономической свободы в мире. Монетарная доктрина Фридмана, основой которой является свободный рынок, является базисом современной мировой экономической системы.

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Ее теоретические положения во многом определили экономическую политику последней трети ХХ века. Фридман был экономическим советником нескольких президентов США – от Ричарда Никсона до Рональда Рейгана, при котором им была создана знаменитая "рейгономика", прислушивалась к его советам и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Наработками Фридмана правительства многих стран мира пользуются и сегодня, влияет он и на политику Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Сын эмигрантов из Берегово

Милтон Фридман родился 31 июля 1912 года в нью-йоркском Бруклине в еврейской эмигрантской семье, его родители – отец-лавочник и мать-швея – приехали в США из закарпатского Берегово. В школе мальчик учился на "отлично", благодаря чему получил стипендию в Рутгерском университете, где окончил математический факультет. Фридман также изучал экономику в Чикагском университете и статистику – в Колумбийском.

Работа в университетах и Чикагская школа

В университете Фридман не получил должности, о которой мечтал, поэтому с 1935 года работал на государственных должностях в Национальном комитете ресурсов, Национальном экономическом исследовательском институте, отделе налоговых исследований министерства финансов США, а в годы Второй мировой войны – в 1942-43 годах – был заместителем директора группы статистических исследований военного департамента Колумбийского университета. В 1946 году Милтон Фридман получил докторскую степен, после чего в течение 30 лет был профессором статистики и экономик в университете Чикаго. Ученый стал основателем так называемой Чикагской школы экономики, которую он сформировал из своих последователей – сотрудников и учеников.

"План Маршалла" и плавающие валютные курсы

В 1950 году Фридман выступал консультантом стратегии "плана Маршалла", разработанного, как следует из названия Джорджем Маршаллом для помощи послевоенной Европе. В ходе работы над ним ученый ездил в Париж, где выступал с речью о плавающих валютных курсах. По прогнозам Милтона, фиксированные валютные курсы в конечном итоге приводят к эконмическому краху, примером чего стала Европа конца 70-х годов.

Монетарная доктрина

Милтон Фридман сыграл важную роль в создании и утверждении монетаристской доктрины, основа которой – принцип саморегулирования экономических систем. Философия Фридмана – как экономическая, так и социальная – состоит в осознании ответственности каждого из нас за себя и свою жизнь. До него в этих отраслях властвовало кейнсианское мировоззрение – разработанное английским экономистом Джоном Кейнсом макроэкономическое течение, сложившееся по времена Великой депрессии. Согласно ему, государство ответственно перед людьми, поэтому в периоды серьезных потрясений не только может, но и должно вмешиваться в экономику и распределение доходов. Фридман же считал, что государство ограничивает индивидуальную свободу каждого человека, поэтому от нее нужно отказаться – особенно важно демонтировать так называемое социальное обеспечение. На его взгляд, материальное процветание – как общества в целом, так и каждого человека в частности – может дать только свободный рынок, если же государство вмешивается в эти механизмы, то уничтожает не только свободу, но и экономическое благополучие своего населения.

Почему растут цены и как этого избежать

Фридмана называют представителем "денежной контрреволюции", согласно которой он также противоречил теории Кейнса, считавшего, что цены растут по причине дисбаланса между спросом на товары и их предложением. Фридман же утверждал, что снижение экономического роста., падение темпов производства и непомерный рост цен связаны с недостатком денежных средств, поэтому государству необходимо умеренно, но постоянно наращивать их количество в обороте. По его мнению, это – единственный способ обеспечить стабильный экономический рост при низкой инфляции.

"Рейганомика"

Когда фридмановская идея монетаризма приобрела популярность, ученый стал советником по экономике при президенте Рональде Рейгане. Это произошло уже после того как в 1977 году он вышел на пенсию и переехал на жительство в Калифорнию, где рассчитывал отдохнуть. Но жизнь простого пенсионер не пришлась Фридману по вкусу – он очень скучал по работе, поэтому с радостью ответил согласием на предложение поработать внештатным сотрудником в администрации 40-го президента США. Именно он создал теорию, которая легла в основу так называемой "рейганомики", позволившей Соединенным Штатам стабилизировать доллар и ослабить инфляцию – этот процесс историки называют высшей точкой экономического наследия Фридмана.

Нобелевская премия и другие награды

В 1976 году за его достижения в области анализа потребления, истории и теории денежного оборота и демонстрацию сложности последствий политики стабилизации Милтон Фридман получил Нобелевскую премию в области экономики. В течение жизни ученый сотрудничал с авторитетным бизнес-журналами, был членом и руководителем многочисленных бизнес-ассоциаций и комитетов. На счету Фридмана более 250 научных статей и 27 книг, они переведены на многие языки мира. Самыми известными среди них являются "Свобода и капитализм" и "Выбор за тобой", ну а главным трудом ученого считается исследование "Монетарная история США 1867 – 1960". В 1988 году Фридман получил самую высокую гражданскую награду США – Президентскую медаль Свободы, а затем – Национальную медаль науки.

Личная жизнь и смерть от сердечной недостаточности

Большинство своих открытий Фридман сделал со своей женой – экономистом Роуз Фридман, с которой познакомился в 1938 году и прожил всю жизнь. У супругов было двое детей, их, сын Дэвид и внук Пэтри, также посвятили свою жизнь экономике. Мидтона Фридмана не стало 16 ноября 2006 года. Он умер в Сан-Франциско, в возрасте 94 лет, причиной смерти стала сердечная недостаточность.