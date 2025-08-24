WSJ: Пентагон несколько месяцев блокирует удары ATACMS вглубь РФ

Министерство обороны США в течение нескольких месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России. Пентагон отказался выдавать разрешение на проведение атак, поскольку Белый дом пытался убедить Москву начать мирные переговоры.

По словам официальных лиц, отсутствие процедуры одобрения на высоком уровне не позволяет Украине с конца весны запускать американские тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS по целям в России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Мирные переговоры вместо ракетных ударов

Вето США на удары дальнобойным оружием по территории РФ ограничило военные операции Украины, поскольку Белый дом пытался склонить Кремль к началу мирных переговоров. Заместитель министра Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби разработал "механизм обзора" для принятия решений по заявкам Киева на запуск дальнобойного оружия американского производства, а также оружия, поставленного Украине европейскими союзниками, которые полагаются на американскую разведку и компоненты.

Такой" механизм обзора" предоставляет министру обороны Питу Хегсету окончательное слово в вопросе о том, может ли Украина использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по России.

Позиция Пентагона

Пентагон и украинские чиновники не ответили на просьбы WSJ прокомментировать ситуацию. При этом американские журналисты констатировали, что требование одобрения на удары по РФ со стороны Пентагона фактически отменило решение бывшего президента Джо Байдена о разрешении Украине наносить удары по территории России с использованием ракет ATACMS.

Официальные лица США заявили, что позиция президента США Дональда Трампа не свидетельствует об изменении политики, которое отменило бы "механизм обзора" Пентагона или поощрило бы использование Украиной ATACMS и других западных систем большой дальности для ударов по России. Однако высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Трамп может передумать в вопросе содействия расширению наступательных операций против России.

Кроме того, ранее Трамп заявлял, что со стороны Байдена было "глупо" позволять Украине атаковать территорию России. Американский президент считает, что это решение обострило и усугубило войну.

Эффект ATACMS на войну

Американские ракетные системы ATACMS и другие дальнобойные системы, такие как британские крылатые ракеты Storm Shadow, не стали переломным моментом для Украины. В то же время они позволили угрожать российским командно-штабным подразделениям и аэродромам вдали от линии фронта, поскольку Москва использует своё преимущество в живой силе, вооружении и ресурсах.

Два американских и один британский чиновник заявили, что сейчас процедура проверки Пентагоном также распространяется на использование Украиной системы Storm Shadow, поскольку она опирается на данные США о нацеливании. При этом правительство Великобритании отказалось от комментариев.

Что предшествовало

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Они должны прибыть примерно через шесть недель. В то же время использование оружия с дальностью действия от 240 до 450 км потребует для Киева получения одобрения от Министерства обороны США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине представили собственную дальнобойную ракету FP-5 "Фламинго". Президент Владимир Зеленский отметил, что это самая успешная ракета, которая у нас есть – она летит 3000 км.

