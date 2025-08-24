Украина стремительно развивалась до нападения РФ в 2014-м: каким мог быть ВВП на каждого украинца, если бы не агрессия Кремля

Украина за время своей независимости смогла продемонстрировать значительные темпы экономического развития. В 2000-х наблюдался стремительный рост ВВП, который был прерван Мировым экономическим кризисом 2008-го. Однако как только удалось достичь докризисного уровня, как экономика упала из-за начала войны РФ против Украины в 2014-м.

Каким образом военная агрессия РФ повлияла на динамику ВВП и каким могло бы быть развитие страны без российской агрессии, читайте в материале OBOZ.UA.

Как росла экономика: до кризиса и перед войной

После тяжелых 90-х у Украины начался период стремительного роста. В инфографике ниже можно увидеть динамику ВВП на душу населения за последние 24 года (это данные Всемирного банка). Итак, с 2000-го по 2007-й ВВП на каждого украинца вырос с 653,3 до 4017,8 долларов. Мировой кризис 2008-го отбросил нас к отметке в 2607,1 доллара. После этого стремительный рост экономики возобновился.

По состоянию на 2013-й, до начала военной агрессии РФ против Украины, ВВП на душу населения составляли 4129,9 долларов. И это был первый год, когда удалось достичь показателя, который был выше 2007-го (до мирового кризиса). Далее, как видно на графике, снова произошло стремительное падение уровня ВВП на душу населения: незаконная аннексия АР Крым Россией, начало российской военной агрессии против Украины привели к снижению до 3054,9 долларов в 2014-м. Война с Россией стала настоящим шоком для украинской экономики: понадобилось несколько лет, чтобы остановить падение.

В 2015-м ВВП на душу населения снизился до 2158,5 долларов, а в 2016-м – до 2094,5 долларов. Это отбросило нас к показателю, который был в период между 2005-2006 годов, то есть на 10 лет назад. И только в 2021-м Украине удалось по указанному показателю достичь цифр, которые были выше периода до начала войны (2013 года).

Начало полномасштабной войны привело к очередному падению уровня ВВП на душу населения – на этот раз до 4199,7 долларов на душу населения. Однако уже в 2023-м эта цифра выросла до более пяти тысяч долларов.

OBOZ.UA построил два альтернативных сценария. Важно отметить, что они основываются не на аргументированных прогнозах, но лишь на предположении, что без российской агрессии сохранялась бы динамика, которая была в предыдущие годы. Реалистичный сценарий учитывает темпы роста ВВП на душу населения с 2011-го по 2013-й (это в среднем 6,3% ежегодно), а оптимистический – если бы сохранялась та динамика, которая была в период с 2009-го по 2013-й (в среднем 12% ежегодного роста) .

Однако в 2009-2010 годах темпы роста были высокими на фоне значительного падения во время мирового кризиса. Можно предположить, что второй, оптимистический, сценарий теоретически можно было бы достичь в условиях, если бы Украина активно проводила эффективные экономические реформы и вместе с тем не было бы войны.

Итак, если бы не было войны и реализовался реалистический сценарий, в этом году ВВП на душу населения составлял бы 8078,9 долларов. Такой сценарий предполагает отсутствие значительных реформ и продолжение того темпа, который был накануне начала войны. Этот показатель все равно был бы одним из самых маленьких в Европе (на уровне Беларуси), однако он позволил бы обогнать Молдову, у которой ВВП на душу населения составляет 7617,5.

Сейчас Украина по уровню ВВП на душу населения находится среди африканских стран. Худший показатель, чем у нас, у Кабо-Верде. А ближайшие по ВВП на душу населения страны, которые нас обогнали – Сальвадор и Алжир.

Действительно ли украинцы живут хуже, чем жители африканских стран

МВФ также считает ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Дело в том, что за 100 долларов в Украине и, например, в США можно купить разное количество товаров и услуг. Поэтому делают расчеты, учитывая покупательную способность валюты (ВВП ППС). И по этим расчетам по состоянию на 2025-й этот показатель для Украины составляет 21 тыс. долларов. И это все еще самый низкий уровень в Европе.

МВФ делит страны на группы:

те, кто имеет ВВП по паритету покупательной способности на душу населения от 25 тыс. долларов,

от 15 тыс. до 25 тыс. долларов (в эту группу входит и Украина),

от 5 тыс. до 15 тыс. долларов,

от 1 тыс. до 5 тыс. долларов,

менее 1 тыс. долларов.

Итак, в Европе только две страны имеют менее 25 тыс. на душу населения – Босния и Герцеговина и Украина. При том, в абсолютном большинстве африканских стран ситуация значительно хуже. Например, Сальвадор, в котором номинальный ВВП на душу населения выше, чем в Украине, по этому же показателю с учетом паритета покупательной способности значительно от нас отстает – всего 13,75 тыс. долларов.

МВФ ведет статистику по ситуации в Украине по этому показателю с 1992-го. Итак, 23 года назад Украина находилась в перечне стран с ВВП ППС на душу населения среди тех стран, где показатель составлял до 15 тыс. долларов (в Украине было около 8 тыс. долларов). Такая же ситуация была и у большинства соседей. Хуже жилось белорусам. К 2025-му ситуация кардинально изменилась.

За время независимости Украина переживала периоды значительного роста экономики (в первую очередь – в 2000-х), однако из-за военной агрессии РФ оказалась в сверхсложных обстоятельствах. Ни одна страна Европы за последние десятилетия не переживала военную агрессию и не теряла территории. Достичь уровня, который был до военной агрессии, удалось только в 2021-м. Для этого понадобилось около семи лет. Но эти результаты частично были нивелированы уже полномасштабной войной.

В условиях стабильного мира Украина имеет все шансы достичь уровня ВВП по ППС на душу населения на том уровне, как и в соседних странах (согласно оценкам МВФ в 2029-м этот уровень составит более 26 тыс. долларов).