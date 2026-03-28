Никогда не выбрасывайте коробки из-под яиц: они могут быть полезными в саду

Вы, вероятно, выбрасываете по меньшей мере один контейнер из-под еды на вынос, пластиковую бутылку и пустую коробку из-под яиц каждую неделю, если не чаще.

Однако садовник Иш, который публикует советы в TikTok под псевдонимом @gardening.with.ish, поделился гениальным способом повторного использования коробок из-под яиц и другой упаковки на благо вашего сада.

"Предметы повседневного потребления, которые вы обычно выбрасываете, можно легко переделать на полезные вещи в саду", – написал эксперт.

Что касается ящиков для яиц, Иш советует использовать нижнюю часть как "отдельные горшки", а не выбрасывать их. Он также отметил, что они "очень хорошо разлагаются в почве", то есть после того, как вы посеяли в них семена, вы можете разделить их и "посадить непосредственно в землю, не нарушая корни".

Со временем коробка "начнет разрушаться". Иш охарактеризовал это как "отличный способ просеять семена", прежде чем пересаживать их сразу в землю.

Также он продемонстрировал, как использовать контейнер для салата из супермаркета или картонную упаковку из-под еды на вынос. Он отметил, что хотя они "недостаточно глубокие, чтобы использовать их под рассаду", он использует их для оценки "жизнеспособности любых старых или просроченных семян".

