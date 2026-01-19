Никогда не вешайте там полотенца зимой: иначе будут проблемы с плесенью

Когда речь идет о ванной комнате, есть одна ошибка, которую допускают многие домохозяйства, которая может ухудшить проблемы с сыростью и плесенью зимой и даже нанести вред вашему имуществу.

Видео дня

Так, Энди Эллис из Vidalux предостерег от развешивания использованных полотенец и ковриков в ванной комнате, ведь она является одним из самых пораженных мест в доме из-за влажности и плесени, пишет Express.

После горячего душа в воздухе будет оставаться пар, который будет увлажнять его, если вы не проветрите комнату должным образом.

Кроме того, Энди предупредил, что сушка полотенец и горячих радиаторов не всегда так эффективна, как люди могут подумать. Это может высвобождать больше влаги в воздух, делая комнату в целом более влажной и сырой.

Он сказал, что вместо того, чтобы вешать полотенце или коврик для ванной на радиатор, следует сушить их в отдельной комнате, если это возможно. "Если вы сушите полотенца или коврики для ванной, положите их на сушилку в другой комнате, если можете", – сказал он. "Если у вас нет для этого места, вы всегда можете повесить полотенца на спинку крепкого стула".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать полотенца пахучими без химии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.