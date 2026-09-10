Никогда не сажайте эти растения возле дома: они привлекают шершней

Не все садовые растения привлекают шершней. Некоторые виды могут привлекать их чаще, особенно в конце лета, когда насекомые активно ищут пищу и материал для гнездования.

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Поэтому стоит знать, какие растения действуют как магниты для шершней и что делать, чтобы ограничить их посещения вашего сада, пишет OBOZ.UA.

Стоит знать, что их привлекают в вашем саду не только фрукты и их сладкий аромат, но и определенные растения.

К ним относится ясень обыкновенный, который, безусловно, привлекает шершней. Это объясняется тем, что насекомые ценят молодые побеги и ветки этого дерева, пьют вытекающий из них сок и сдирают нежную кору, чтобы расширить своё гнездо.

Еще одно растение, которое действует как магнит для шершней, – это береза серебристая. Когда ее кора повреждена, она сильно выделяет сок, что привлекает насекомых. Кроме того, старые пни этого дерева могут стать идеальными местами для гнездования шершней.

Ивы, особенно плакучие и обыкновенные, также привлекают этих насекомых своими мягкими ветвями, которые являются легким источником сока. Кроме того, они служат пристанищем для тли, которая выделяет сладкую падь, которую любят шершни.

Конечно, фруктовые деревья и кустарники также представляют угрозу, поскольку упавшие плоды, которые начинают бродить, являются ценным источником энергии для шершней.

Насекомые могут питаться как спелыми плодами на ветках, срезая их, так и опавшими плодами под деревьями.

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