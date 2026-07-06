Никогда не кладите арбуз рядом с этими фруктами: как правильно его хранить, чтобы он оставался хрустящим

Многие люди задаются вопросом, где хранить целый арбуз – в холодильнике или на кухонной столешнице? Это зависит от условий, в которых он был приобретен.

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Если он хранился в магазинном холодильнике или холодильной камере, переложите его туда сразу после того, как принесете домой. Идея заключается в том, чтобы избежать нарушения холодовой цепи, пишет OBOZ.UA.

Но что делать, если вы покупаете арбуз комнатной температуры? Вы можете смело оставить его на кухонном столе или в кладовой. Однако, если вы не планируете съесть его в течение 7–10 дней, лучше хранить его в холодильнике.

Есть ещё одно правило, о котором мало кто помнит: арбуз нельзя хранить рядом с яблоками и бананами. Дело в том, что эти фрукты содержат этилен газ, который ускоряет созревание. Из-за этого арбуз быстрее размягчается, теряет хрусткость и просто портится. Поэтому лучше найти для него другое место, подальше от других фруктов.

Еще один вопрос – как хранить арбуз после того, как его разрезали. В таком виде фрукт требует совершенно других условий. Если оставить его на прилавке, он быстро потеряет свежесть, особенно летом. Открытая мякоть очень быстро высыхает и также подвержена размножению бактерий.

Вот почему арбуз следует охладить как можно быстрее после нарезки. В идеале, заверните его в пищевую пленку, чтобы полностью покрыть открытую мякоть. Лучший вариант — нарезать фрукт на кусочки и поместить их в герметичный контейнер (пластиковый или стеклянный).

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