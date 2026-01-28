Никогда не делайте этой ошибки, иначе крысы 'захватят' ваш сад: предостережение от вредителей

Многие садоводы используют удобрения для улучшения почвы и жизнеспособности растений, хотя некоторые выбирают натуральные альтернативы. Однако, не все они дают реальную пользу.

Многие садоводы утверждают, что высадка овса не только обеспечивает растения необходимыми питательными веществами, но и эффективно отпугивает различных садовых вредителей, пишет Express.

Бен Хилтон, основатель и редактор The Gardening Fix, поделился своими мыслями относительно того, правда ли это.

В недавних вирусных публикациях было показано, как овес сочетали с корицей и перемалывали в порошок для подкормки растений, а также заваривали чаем для получения жидкого удобрения.

Но хотя овес и содержит питательные вещества, необходимые для процветания растений, есть одна ошибка, которой вам следует обязательно избегать.

"Это богатый источник азота, калия и фосфора, однако овес не обеспечивает всех микроэлементов, таких как кальций или магний. Кальций играет решающую роль в развитии клеточных стенок и транспортировке питательных веществ в растениях, тогда как магний поддерживает фотосинтез и общее состояние здоровья растений", – говорит специалист.

Овес – это злаки, которые не компостировались, а это значит, что садоводы должны осознавать, что внесение их непосредственно на участок "привлечет вредителей и грызунов", поскольку любые остатки зерна разлагаются, создавая условия, благоприятные для роста бактерий и грибков.

А их применение непосредственно на участках выращивания увеличивает вероятность привлечения нежелательных гостей. Приготовленный овес оказался бы особенно проблематичным, действуя "как тревожный звонок для грызунов", особенно если его приготовить с молоком, сахаром или жирами, такими как масло.

