Никогда не делайте этого с цветами: названа самая распространенная ошибка

Заядлые садоводы знают, что нужно много работать, чтобы ваш сад выглядел наилучшим образом. Это особенно актуально в летние месяцы, когда все больше времени проводят на улице, наслаждаясь солнцем.

Видео дня

Одна из вещей, которая может действительно испортить вид вашего сада, – это цветы, которые не цветут так хорошо, как должны были бы. И, по словам экспертов, одной из распространенных ошибок является неправильная их обрезка, пишет OBOZ.UA.

Удаление отмерших цветов необходимо для того, чтобы растение цвело больше и ярче. Хотя это звучит довольно просто, одна ошибка, которую допускают многие люди, на самом деле может иметь противоположный эффект.

Удаление мертвых цветов — это не то же самое, что удаление отцветших головок, и это не будет способствовать росту новых цветов. Это означает, что, когда вы руками срываете лепестки, вы оставляете семенные зачатки, которые являются частью, производящей семена.

Как правильно обрезать отцветшие цветы

Если вы хотите избежать этой проблемы, обрезать цветы очень легко – и вам даже не нужны садовые ножницы, чтобы это сделать.

Вы можете большим и указательным пальцами осторожно и точно отщипнуть цветок, убедившись, что вы срываете всю головку.

Вы можете сделать это с любым цветком, который выглядит увядшим или мертвым, и это идеальный способ подбодрить ваше растение и стимулировать появление еще большего количества цветов.

Когда обрезать цветы

Как часто нужно будет обрезать омертвевшие цветы у растений, зависит от их вида. Лучше всего избавляться от любых неопрятных цветов, как только они начнут увядать, независимо от времени года.

Это может означать ежедневный полив для летних клумбовых растений или раз в неделю для других растений, таких как многолетние растения.

Однако, если у вас нет времени на частое обрезание сухих цветов, не волнуйтесь – эксперты уверяют, что задержка на несколько дней или даже неделю не слишком повлияет на ваши цветы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какой водой лучше поливать комнатные цветы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.