Ничего вкуснее из картофеля вы не ели: ужин, который понравится всем

Картофель, запеченный с сыром в беконе, может стать вашим идеальным решением для сегодняшнего ужина. Если вы любите блюда из этого овоща, то этот рецепт именно для вас.

OBOZ.UA расскажет, как приготовить вкусный и оригинальный ужин, который понравится всем без исключения. К тому же, он достаточно бюджетный.

Картофель, запеченный с сыром в беконе — это сытное и простое блюдо, которое готовится из картофеля (часто предварительно отваренного), завернутого в полоски бекона с добавлением твердого сыра, чеснока и зелени

Учтите, что лучше всего подходят сыры, которые хорошо плавятся. Картофель можно смазать смесью сметаны, майонеза и специй для сочности.

Как приготовить

Картофель (примерно 8-10 шт.) отварить в мундире до полуготовности, очистить или оставить в кожуре.

Сделать глубокие надрезы в картофеле, вложить туда ломтики твердого сыра (моцарелла, сулугуни) с чесноком и зеленью.

Обернуть каждую картофелину полоской бекона, закрепив зубочисткой (при необходимости).

Выложить на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом, запекать до золотой корочки на беконе (около 30-40 мин).

