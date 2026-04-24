Ничего вкуснее из картофеля вы не ели: ужин, который понравится всем
Картофель, запеченный с сыром в беконе, может стать вашим идеальным решением для сегодняшнего ужина. Если вы любите блюда из этого овоща, то этот рецепт именно для вас.
OBOZ.UA расскажет, как приготовить вкусный и оригинальный ужин, который понравится всем без исключения. К тому же, он достаточно бюджетный.
Картофель, запеченный с сыром в беконе — это сытное и простое блюдо, которое готовится из картофеля (часто предварительно отваренного), завернутого в полоски бекона с добавлением твердого сыра, чеснока и зелени
Учтите, что лучше всего подходят сыры, которые хорошо плавятся. Картофель можно смазать смесью сметаны, майонеза и специй для сочности.
Как приготовить
Картофель (примерно 8-10 шт.) отварить в мундире до полуготовности, очистить или оставить в кожуре.
Сделать глубокие надрезы в картофеле, вложить туда ломтики твердого сыра (моцарелла, сулугуни) с чесноком и зеленью.
Обернуть каждую картофелину полоской бекона, закрепив зубочисткой (при необходимости).
Выложить на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом, запекать до золотой корочки на беконе (около 30-40 мин).
