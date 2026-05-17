NGL.media учредили премию "Бронзовый Крит": кто стал ее лауреатами в 2026 году. Фото
Редакция NGL.media основала ежегодную товарищескую премию для украинских журналистов-расследователей "Бронзовый Крот". Первую церемонию награждения провели 16 мая во Львовском культурном хабе во Львове.
В редакции объяснили, что премию создали в знак почтения памяти журналиста Олексы Шалайского. Там также отметили, что награда призвана поддержать развитие украинской расследовательской журналистики и людей, которые делают в нее весомый вклад.
"Мы начинаем эту профессиональную награду в знак памяти нашего друга и учителя Олексы Шалайского, чтобы ежегодно отмечать лучшие украинские материалы и людей, которые делают весомый вклад в расследовательскую журналистику", – сказала исполнительный директор NGL.media Наталья Онисько.
Живая атмосфера
В NGL.media назвали "Бронзовый Крот" товарищеской наградой, которой редакция хотела выразить благодарность и уважение коллегам за их работу. Участие в церемонии приняли украинские журналисты-расследователи и члены сообщества медиа.
Руководитель проектов NGL.media Александра Губицкая отметила, что премия не предусматривает жюри или сложной системы отбора. По ее словам, редакция просто выбрала людей и работы, которые особенно поразили команду в этом году.
"Это субъективный выбор, поэтому не стоит ожидать никаких отборочных этапов, жюри или правил преодоления конфликта интересов – мы просто выбрали работы и людей, которые нас особенно поразили в этом году и решили их отметить", – объяснила она.
Кто получил награды
Лауреатами премии "Бронзовый Крот" в 2026 году стали:
- аналитик Центра противодействия коррупции Центр противодействия коррупции Антонина Волкотруб,
- руководитель отдела расследований Украинская правда Михаил Ткач,
- журналистка The Kyiv Independent Алиса Юрченко.
Антонину Волкотруб отметили за развитие OSINT-культуры, обучение и аналитическую поддержку медийного сообщества. Михаил Ткач получил награду за последовательность в расследованиях, которые заставляют власть отвечать перед обществом. Алису Юрченко наградили за сочетание глубокого анализа, смелых выводов и влияния на политику безопасности.
Лауреатам вручили именные бронзовые фигурки крота. Их дизайн ранее создал львовский художник Павел Шалайский – брат Олексы Шалайского.
