Изменения украинской Конституции, которые были приняты в 2004 году, позволили создать в нашем государстве "коррумпированную республику должностей, которая до сегодня гарантирует так называемым элитам полную неприкосновенность и свободу действий". Отменить это призвал Денис Штилерман, совладелец украинской ВПК-компании Fire Point.

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28 июня, в День Конституции Украины, на своей странице в X (Twitter) он поздравил граждан с праздником и поделился размышлениями об Основном законе. Штилерман убежден, что на его современный вариант повлияла Москва.

Что раскритиковал главный конструктор Fire Point

Он указал на последствия поправок, за которые в 2004 и 2014 годах отвечали сначала Леонид Кучма, а затем (в значительной степени) Виктор Медведчук.

Эти изменения "лишили Украину легальной управляемости" и создали "республику должностей" с неприкосновенными элитами, считает Штилерман.

"Президент в этой системе координат имеет полномочия лишь в сфере внешней политики и обороны; все остальные его действия по управлению страной, согласно Конституции, являются незаконным захватом власти – о чем так любят говорить кремлевские холуи. Премьер-министр также не обладает координационными полномочиями и действует лишь как "церемониальный координатор", – заявил автор поста.

В то же время вариант законодательства 1996 года закреплял за президентом роль координатора исполнительной власти, включая право назначать и увольнять министров по представлению премьера.

Эта система, по мнению Штилермана, "соответствовала модели президентской республики и характеризовалась внутренней логикой". Изменения стали "фатальными для украинской государственности".

"Результатом этих изменений стала фактическая дезинтеграция исполнительной власти. Украина стала единственной страной в мире, где для назначения или увольнения министра, как правило, требуется парламентское большинство. Таким образом, различие между премьер-министром и министром оказалось размытым: премьер утратил реальные полномочия в отношении министров, а система перестала функционировать как единое целое, превратившись в свободную конфедерацию министров. С этого момента координация работы правительства стала возможна только через неформальные механизмы", – отметил он.

Соучредитель Fire Point напомнил, что поправки были признаны неконституционными в 2010 году по решению Конституционного суда Украины. Однако в 2014-м в Верховной Раде приняли закон об отмене постановления КСУ, фактически восстановив (при активном участии Медведчука) "конституционное урегулирование" 2004 года.

"Сохранение системы, внедренной Медведчуком, смертельно опасно для украинской государственности, поскольку она создает механизм возложения обязанностей без предоставления инструментов для их реализации", – написал генеральный конструктор.

Он призвал к внесению изменений в Конституцию и фактическому пересмотру решений, принятых в 2014 году.

Как писал OBOZ.UA:

– После почти шести лет подготовки и почти суточного заседания Верховной Рады Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года. За 30 лет в Основной закон было внесено всего семь изменений, а также создано несколько его версий для различных категорий граждан.

– Накануне Дня Конституции OBOZ.UA пообщался с вдовой Левка Лукьяненко – Надеждой Лукьяненко. Что на самом деле происходило в ночь принятия Конституции, почему Левко Лукьяненко критиковал ее и как война унесла жизнь его внука – читайте по ссылке.

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