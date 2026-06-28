"Есть Конституция": 10 интересных фактов об Основном законе Украины

После почти шести лет подготовки и почти суточного заседания Верховной Рады Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года. За 30 лет в Основной закон было внесено всего семь изменений, а также создано несколько его версий для различных категорий граждан.

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В этом году Конституция Украины отмечает 30-летие. Интересные факты о ней рассказало издание RFI.

От 15 редакций до принятия Конституции

После провозглашения независимости Украина почти шесть лет жила по Конституции УССР. В период с 1991 по 1996 год было подготовлено 15 редакций нового документа. Над ними работали правительственные чиновники, народные депутаты, ученые и общественные активисты.

Политическое противостояние между президентом и парламентом, а также социально-экономический кризис долгое время не позволяли принять новую Конституцию. Активная работа над документом началась в 1995 году после создания специальной комиссии с участием тогдашнего президента Леонида Кучмы и председателя Верховной Рады Александра Мороза.

Конституционная ночь

В ходе подготовки Основного закона депутаты спорили о распределении полномочий между президентом и парламентом, статусе Крыма, государственном языке и других принципиальных положениях.

Конституцию Украины Верховная Рада приняла 28 июня 1996 года в 9:18. За документ проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 300 голосах. До этого парламент почти 23 часа непрерывно работал над поправками и обсуждением статей, а после голосования председатель Верховной Рады Александр Мороз объявил: "Конституция принята!".

Что определяет Основной закон

Конституция Украины состоит из 14 разделов и 161 статьи. Документ закрепляет основы государственного устройства, суверенитет и территориальную целостность страны, определяет права и свободы человека и гражданина, а также обязанности граждан. Среди них: защита Родины, уплата налогов, уважение к государственным символам и охрана окружающей среды.

За 30 лет изменения в Конституцию вносились лишь семь раз. Последний раз это произошло в 2019 году, когда в Основной закон был закреплён стратегический курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО, а также отменена депутатская неприкосновенность.

Предшественники Конституции

Современной Конституции предшествовали другие украинские конституционные акты. Среди них: Конституция Филиппа Орлика 1710 года, Конституция Украинской Народной Республики 1918 года, Малая конституция Западно-Украинской Народной Республики и Временная Конституция Карпатской Украины.

Конституция доступна в различных форматах

Накануне 30-летия Основного закона в Украине был представлен его перевод на украинский язык жестов. Также существует официальное издание Конституции шрифтом Брайля, впервые напечатанное в 2012 году, и миниатюрная версия документа размером 21×32 мм. Она была создана в 2011 году и в настоящее время хранится в Музее книги и книгопечатания.

Напомним, накануне Дня Конституции OBOZ.UA пообщался с вдовой Левка Лукьяненко – Надеждой Лукьяненко. Что на самом деле происходило в ночь принятия Конституции, почему Левко Лукьяненко критиковал её и как война унесла жизнь его внука – читайте по ссылке.

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