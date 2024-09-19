Небольшое похолодание, но преимущественно без осадков: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг, 19 сентября

Погода в Украине в четверг, 19 сентября, будет пасмурной, ожидается незначительное похолодание – температура воздуха по стране днем будет колебаться от +21 до +25 градусов. В Карпатах опустится до +20.

Видео дня

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, осадков в четверг по Украине не ожидается. Небольшие кратковременные дожди возможны только в Крыму, а также в Одесской и Николаевской областях.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части, местами в восточных и центральных областях – порывы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Температура по Украине в четверг будет колебаться от +21 до +26 градусов, в Карпатах синоптики прогнозируют от +15 до +20. Ночью столбики термометров будут показывать по стране от +9 до +14 градусов, на юге Украины – от +12 до +17.

Также синоптики предупредили о пожарной опасности 19-21 сентября. В большинстве северных, центральных, южных и Харьковской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве и в Киевской области в четверг, 19 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем от +21 до +26; в Киеве ночью прогнозируют около +11, днем от +22 до +24.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко заявила, что у Украине в конце текущей недели (до 22 сентября) на высокогорье Карпат ночью температура может начать опускаться до нуля либо какого-то слабого "минуса". На остальной территории погода будет без дождей и заморозков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!