Небольшое похолодание до +26 и местами осадки: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 17 сентября

В воскресенье, 17 сентября, погода в Украине будет достаточно теплой днем и прохладной ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность, а вот осадков не ожидается почти по всей стране.

Дожди возможны только днем в Карпатском регионе, осадки будут кратковременными. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца).

В западных областях нашей страны ночью и утром местами возможны туманы. "Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", – сказано в прогнозе.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12 градусов, на Закарпатье и побережьях морей немного теплее – от 13 до 18 градусов. Днем воздух по стране прогреется до 21-26 градусов. На высокогорье Карпат ночью будет 5-10 градусов по Цельсию, а днем 10-15 градусов с отметкой "плюс".

Видео дня

В Киевской области завтрашний день пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью в регионе будет от 7 до 12 градусов, а днем потеплеет до 21-26 градусов по Цельсию. В Киеве ночью 10-12 тепла, а днем от 23 до 25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине во второй половине сентября будет спокойной и теплой. Заморозки в следующие две недели не прогнозируется. Однако атмосферный фронт принесет небольшие осадки во всех регионах.

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