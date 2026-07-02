Не жизнь, а драма: эти три знака Зодиака постоянно накручивают себя и портят настроение другим

В астрологии абсолютным "королем драмы" традиционно считается Лев. Будучи огненным знаком под управлением Солнца, он обожает быть в центре внимания и превращает обычные жизненные ситуации в настоящее театральное представление. Среди других знаков, склонных к созданию драмы, выделяют также Козерогов и Раков.

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Редакция AstroOboz делится информацией от астрологов, кто из знаков зодиака самые драматичные и вечно устраивают сцены и умеют сложный характер.

3 место – Козерог

Козероги часто берут на себя слишком много ответственности. Они склонны усложнять путь к цели из-за чрезмерной серьезности и контроля.

2 место – Рак

Раки очень эмоциональны и склонны к переживаниям. Они могут многократно прокручивать одну и ту же ситуацию, усугубляя собственное внутреннее состояние.

1 место – Лев

Львы больше всего склонны к внутреннему сопротивлению изменениям. Они часто усложняют себе жизнь упрямством и нежеланием отказываться от привычных сценариев.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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