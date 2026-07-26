Не выливайте воду из кондиционера: она может пригодиться для некоторых растений

Вода, образующаяся в кондиционере, обладает совершенно иными свойствами, чем вода из-под крана. Для некоторых растений она может быть даже лучшим выбором при условии правильного использования.

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Вода, вытекающая из кондиционера, образуется в результате конденсации водяного пара в воздухе. Когда влажный воздух попадает на холодный теплообменник устройства, пар превращается в капли, которые выводятся наружу. Эта вода содержит очень мало минералов, что делает её похожей на дождевую или дистиллированную воду. В ней отсутствует значительное количество кальция и магния, что предотвращает образование накипи, пишет OBOZ.UA.

Мягкая вода особенно эффективна для растений, которые плохо реагируют на жесткую водопроводную воду. К этой группе, прежде всего, относятся:

папоротники,

орхидеи,

насекомоядные растения, такие как росички и капюшонные растения,

некоторые кактусы и суккуленты.

Мягкая вода особенно важна для плотоядных растений, поскольку избыток минералов может негативно повлиять на их развитие. Орхидеи и папоротники также часто лучше растут, если их поливать водой с низким содержанием минеральных солей.

Хотя конденсат имеет низкое содержание минералов, он не всегда стерилен. Проходя через кондиционер, он может вступать в контакт с пылью, пыльцой или микроорганизмами внутри устройства. По этой причине лучше всего использовать только воду из кондиционера, который регулярно очищается и проходит фумигацию.

Также рекомендуется фильтровать воду перед использованием, если у вас есть сомнения относительно ее качества. Важно также помнить, что вода из кондиционера не пригодна для питья людьми или животными.

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