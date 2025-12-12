Не в холодильнике: где хранить шоколад, чтобы он долго оставался вкусным

Перед рождественско-новогодними праздниками в наших домах может собраться неплохой запас шоколада: от конфет до других изделий. Со временем вы можете обнаружить, что этот шоколад стал меловым или потерял свой насыщенный вкус.

Видео дня

Часто это случается из-за неправильного хранения, но существует простое решение, чтобы сохранить шоколад свежим, и его нет в холодильнике. Эксперт-шоколатье отеля Chocolat, Саманта Аллен, поделилась своими советами относительно того, где лучше всего хранить рождественские вкусности в этом году, пишет Express.

По ее словам, не стоит класть шоколадки и конфеты в холодильник. "Храните шоколад в прохладном, сухом месте, подальше от прямых солнечных лучей. Идеально подойдет кухонный шкаф", – посоветовала она.

Избегайте хранения шоколада в холодильнике, поскольку конденсат может вызвать появление плесени, и не кладите шоколад возле камина или в теплое место.

Шоколадный налет – это когда сахар и жир внутри плитки реагируют на изменение температуры, из-за чего шоколад может выглядеть серым или иметь белый оттенок.

Саманта также сказала, что шоколад иногда может приобретать вкус пищи, которая его окружает, поэтому будьте осторожны с тем, что кладете рядом, особенно если упаковки открыты.

"После открытия убедитесь, что ваш шоколад снова герметично закрыт, чтобы он не впитал другие запахи, которые могут испортить вкус", – предупредила эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему шоколад полезен и его надо добавить в свой рацион.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.