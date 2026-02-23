Не только красивые, но и полезные: какие комнатные растения выделяют целебные вещества

Мы любим комнатные растения за их способность оживлять и делать визуально дороже и продуманнее любой интерьер. Но живая зелень способна выполнять не только декоративную функцию, но и улучшать состояние воздуха в доме.

Например, NASA однажды провело масштабное исследование, изучив способность некоторых растений поглощать вредные вещества из воздуха. Живая зелень умеет и выделять взамен полезные соединения. Одни убивают бактерии и споры плесени, другие – успокаивают нервную систему, повышают продуктивность или даже облегчают дыхание. OBOZ.UA изучил, какие именно комнатные растения могут наполнять ваш дом пользой.

Мирт. Считается настоящим королем среди фитонцидных растений – соединения, которые он выделяет, убивают болезнетворные микробы (стрептококки, стафилококки, туберкулезные палочки) во всем помещении. Вдобавок его листья активно выделяют эфирные масла, которые успокаивают нервную систему и помогают при ОРВИ.

Сансевиерия. Чемпион по выработке кислорода. Она так эффективно обогащает им воздух, что может укрепить ваш сон. Кроме этого, она эффективно нейтрализует такие опасные соединения, как формальдегид и бензол.

Лаванда. Если выращивать этот цветок в горшке, он прекрасно будет чувствовать себя в светлых комнатах и при этом насыщать воздух линалоолом. Это вещество снижает уровень гормона стресса (кортизола) и помогает преодолеть бессонницу.

Хлорофитум. Зеленый "паук" является одним из самых мощных природных фильтров. Он способен удалить до 95% основных загрязнителей воздуха и уничтожить споры плесени в помещении всего за одни сутки.

Герань. Цветок выделяет гераниол, который обладает выраженными антибактериальными свойствами и успокаивающим эффектом. Однако владельцам этого растения стоит помнить о его сильном аромате, который может быть вредным для аллергиков.

Эвкалипт. Существуют комнатные сорта, которые так же, как и большое дерево, выделяют эвкалиптол, действующий как природный антисептик. Его присутствие в комнате облегчает дыхание и помогает естественным путем очищать легкие.

Жасмин. Цветущий куст можно выращивать и на подоконнике, при этом он работает как натуральный антидепрессант. Его аромат не только улучшает качество ночного отдыха, но и стимулирует когнитивные функции мозга.

Комнатные цитрусовые. Выращивать дома лимон, апельсин, мандарин или лайм очень полезно, ведь цитрусовые являются безоговорочными лидерами по содержанию бактерицидных терпенов. Только одно лимонное дерево способно сделать воздух в комнате почти стерильным, одновременно стимулируя у людей выработку серотонина.

Розмарин. Эта популярная в кулинарии трава славится также как мощный "очиститель" легких. Розмарин выделяет в воздух цинеол и камфору, которые облегчают дыхание при кашле. А еще эти вещества способны улучшать память.

Мята. Все виды этого растения насыщают окружающее пространство эфирными маслами (например, ментолом), которые обладают мягким успокаивающим действием. Это помогает снять легкую головную боль и успокаивает раздраженные слизистые оболочки носоглотки.

Базилик. Еще один король кухни – он содержит эвгенол, который обладает сильными противогрибковыми свойствами. Кроме того, специфический аромат этой травы на подоконнике естественным образом отпугивает мелких насекомых.

Еще один король кухни – он содержит эвгенол, который обладает сильными противогрибковыми свойствами. Кроме того, специфический аромат этой травы на подоконнике естественным образом отпугивает мелких насекомых. Пеперомия. Это растение подойдет даже для жилища аллергиков, поскольку оно выделяет фитонциды без выраженного запаха. Переперомия безопасно обеззараживает воздух, поэтому подходит даже для детских комнат. При этом она чрезвычайно эффективна в борьбе с токсинами – всего один вазон может снизить уровень формальдегида в воздухе почти вдвое.

