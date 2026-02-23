Не только красивые, но и полезные: какие комнатные растения выделяют целебные вещества
Мы любим комнатные растения за их способность оживлять и делать визуально дороже и продуманнее любой интерьер. Но живая зелень способна выполнять не только декоративную функцию, но и улучшать состояние воздуха в доме.
Например, NASA однажды провело масштабное исследование, изучив способность некоторых растений поглощать вредные вещества из воздуха. Живая зелень умеет и выделять взамен полезные соединения. Одни убивают бактерии и споры плесени, другие – успокаивают нервную систему, повышают продуктивность или даже облегчают дыхание. OBOZ.UA изучил, какие именно комнатные растения могут наполнять ваш дом пользой.
- Мирт. Считается настоящим королем среди фитонцидных растений – соединения, которые он выделяет, убивают болезнетворные микробы (стрептококки, стафилококки, туберкулезные палочки) во всем помещении. Вдобавок его листья активно выделяют эфирные масла, которые успокаивают нервную систему и помогают при ОРВИ.
- Сансевиерия. Чемпион по выработке кислорода. Она так эффективно обогащает им воздух, что может укрепить ваш сон. Кроме этого, она эффективно нейтрализует такие опасные соединения, как формальдегид и бензол.
- Лаванда. Если выращивать этот цветок в горшке, он прекрасно будет чувствовать себя в светлых комнатах и при этом насыщать воздух линалоолом. Это вещество снижает уровень гормона стресса (кортизола) и помогает преодолеть бессонницу.
- Хлорофитум. Зеленый "паук" является одним из самых мощных природных фильтров. Он способен удалить до 95% основных загрязнителей воздуха и уничтожить споры плесени в помещении всего за одни сутки.
- Герань. Цветок выделяет гераниол, который обладает выраженными антибактериальными свойствами и успокаивающим эффектом. Однако владельцам этого растения стоит помнить о его сильном аромате, который может быть вредным для аллергиков.
- Эвкалипт. Существуют комнатные сорта, которые так же, как и большое дерево, выделяют эвкалиптол, действующий как природный антисептик. Его присутствие в комнате облегчает дыхание и помогает естественным путем очищать легкие.
- Жасмин. Цветущий куст можно выращивать и на подоконнике, при этом он работает как натуральный антидепрессант. Его аромат не только улучшает качество ночного отдыха, но и стимулирует когнитивные функции мозга.
- Комнатные цитрусовые. Выращивать дома лимон, апельсин, мандарин или лайм очень полезно, ведь цитрусовые являются безоговорочными лидерами по содержанию бактерицидных терпенов. Только одно лимонное дерево способно сделать воздух в комнате почти стерильным, одновременно стимулируя у людей выработку серотонина.
- Розмарин. Эта популярная в кулинарии трава славится также как мощный "очиститель" легких. Розмарин выделяет в воздух цинеол и камфору, которые облегчают дыхание при кашле. А еще эти вещества способны улучшать память.
- Мята. Все виды этого растения насыщают окружающее пространство эфирными маслами (например, ментолом), которые обладают мягким успокаивающим действием. Это помогает снять легкую головную боль и успокаивает раздраженные слизистые оболочки носоглотки.
- Базилик. Еще один король кухни – он содержит эвгенол, который обладает сильными противогрибковыми свойствами. Кроме того, специфический аромат этой травы на подоконнике естественным образом отпугивает мелких насекомых.
- Пеперомия. Это растение подойдет даже для жилища аллергиков, поскольку оно выделяет фитонциды без выраженного запаха. Переперомия безопасно обеззараживает воздух, поэтому подходит даже для детских комнат. При этом она чрезвычайно эффективна в борьбе с токсинами – всего один вазон может снизить уровень формальдегида в воздухе почти вдвое.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие комнатные растения способны поглощать лишнюю влагу из воздуха, чем предотвращают развитие плесени.
