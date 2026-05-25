'Не спешите вытаскивать шорты': синоптик уточнила прогноз на вторник и предупредила о 'сюрпризах'. Карта

Во вторник, 27 мая, погода в Украине будет контрастной – часть регионов накроет свежий воздух и дожди, тогда как на юге сохранится почти летнее тепло. В ближайшие дни в Украине ожидается дальнейшее похолодание, поэтому спешить с летним гардеробом пока не стоит.

Видео дня

Особенностью суток станет порывистый северо-западный ветер, который местами будет усиливаться до сильного. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Самый свежий воздух во вторник ожидается в Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях. Там температура днем будет колебаться в пределах +17...+19 градусов.

Зато теплее всего будет в Одесской, Николаевской областях, на Закарпатье и в Черновицкой области – до +25...+28 градусов. В большинстве западных регионов воздух прогреется до +23...+26 градусов, а на остальной территории Украины прогнозируют +20...+24 градуса.

Дожди 27 мая вероятны в восточных и северных областях. Вечером осадки могут добраться до центральной части страны и Запорожской области. В то же время на большинстве территории юга и запада существенных осадков не ожидается.

В Киеве синоптики прогнозируют сильный порывистый северо-западный ветер. В течение большей части дня в столице будет сухо, однако вечером возможен дождь. Температура воздуха составит около +22...+23 градусов.

Однако уже с середины недели температура в Украине снизится еще на несколько градусов. По ее словам, периодические дожди пока будут оставаться характерными для большинства регионов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале новой рабочей недели погода в Украине ожидается достаточно комфортной: с ночной прохладой и дневным теплом. В понедельник, 25 мая, в некоторых регионах пройдут небольшие дожди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!