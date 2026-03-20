Не Сагайдачный и Мазепа: стали известны настоящие фамилии украинских гетманов
История украинских гетманов скрывает значительно больше, чем кажется из школьных учебников. Многие из них известны нам не под своими родовыми фамилиями.
Со временем эти имена закрепились в истории и вытеснили настоящие родовые названия. Украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube рассказал о настоящих фамилиях известных исторических деятелей.
Байда Вишневецкий
Известный в народных думах как Байда, основатель Запорожской Сечи имел совсем другое имя. Его звали Дмитрий Иванович Вишневецкий, и он происходил из княжеского рода. Прозвище "Байда" – это скорее фольклорный образ, который закрепился благодаря песням.
Петр Сагайдачный
Петр Сагайдачный – один из самых известных гетманов. На самом деле он был Петром Кононовичем, а "Конашевич" – это отчество.
"Он не Петр Конашевич Сагайдачный. Это не двойная фамилия. Он Петр Кононович. Его отец Конон, Конаш. Так он Конашевич по отчеству. А Сагайдачный – это не его фамилия. Это на самом деле его позывной (псевдоним). А настоящая фамилия Петра Конашевича-Сагайдачного – Попель", – отметил историк.
Иван Мазепа
Название рода полностью звучало как Мазепы-Колядинские – по названию имения, которым они владели. Со временем в употреблении осталась более короткая форма – Мазепа.
Павел Тетеря
Тетеря – это не родовое имя, а скорее прозвище. На самом деле гетмана звали Павел Мошковский. Подобные изменения имен были распространенными в казацкой среде.
Демьян Многогрешный
В документах гетман подписывался как Демьян Игнатович.
"Многогрешный – это тоже термин, которым обозначали его. А на самом деле на всех универсалах он подписывается Демьян Игнатович", – уточнил Алферов.
Иван Самойлович
Иван Самойлович на самом деле был Мануйловичем.
"Иван Самойлович и очевидно его фамилия, ну по крайней мере у меня такая догадка есть, было Мануйлович. Точнее это имя его деда, которое зафиксировалось в его фамилии", – отметил Алферов.
Павел Бут
Казацкий предводитель Павел Бут, известный по восстанию 1638 года, на самом деле имел фамилию Михнович. Имя "Бут" – еще один пример казацкого прозвища.
Кирилл Разумовский
Последний гетман Украины происходил из рода Розумов – обычных казаков. Со временем фамилия трансформировалась в более "благородную" форму – Разумовский, что соответствовало его статусу при дворе.
