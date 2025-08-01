"Не повредят устойчивости фронта": в Офисе президента разъяснили изменения по отпускам для военных

В четверг, 31 июля, в Офисе президента разъяснили изменения относительно отпусков для военных. Там отметили, что они "не повредят устойчивости фронта".

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В чем суть нового закона объяснил на своей странице в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса. Он добавил, что прорабатывается механизм компенсации неиспользованных дней отпуска не после увольнения, а ежегодно.

"Вижу много интерпретаций относительно нововведений по отпускам. Хочу внести ясность. Раньше у всех было 30 дней отпуска. Сейчас добавили 14 дней для участников боевых действий", – говорится в сообщении.

Палиса напомнил, что эта норма существовала и раньше, но для военных она не действовала во время военного положения. А теперь она действует.

"Относительно гарантированных 15 дней. Раньше их не было. И могла возникнуть ситуация, когда из-за решения командира (например, в случае сложной ситуации в подразделении) человек не имел возможности уйти в отпуск вообще. Теперь есть 15 дней, гарантированных законом. Остальные – в зависимости от возможностей в подразделении", – отметил заместитель Андрея Ермака.

Палиса также напомнил, что "есть еще 10 дней по семейным обстоятельствам". А к каждому виду отпуска, при необходимости, добавляются дни на дорогу.

Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны. Также глава государства проинформировал, что было согласовано решение об увеличении отпуска для военнослужащих.

Напомним, во время военного положения украинские военнослужащие по закону имеют право на отдых, восстановление здоровья и решение семейных обстоятельств. В большинстве случаев отпуска предоставляются с сохранением денежного обеспечения.

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